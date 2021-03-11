Минздрав собирается расторгнуть договор с поставщиком за халатность при поставке вакцин

Вчера, 10 марта, компания Oribalt не доставила вакцины на отдельные пункты вакцинации, кроме того, по словам министра, предприятие было не очень отзывчивым в решении проблем.

Павлютс сообщил, что эта компания для доставки вакцин была выбрана на конкурсной основе, сотрудничество с ней начато только что и проблемы возникли уже с доставкой первой партии из 2600 вакцин.

Минздрав пытался решить проблему, но столкнулся с неотзывчивостью со стороны Oribalt, поэтому была привлечена полиция, которая ночью дежурила у склада предприятия.

На вопрос, будут ли вакцины на все запланированные пункты вакцинации доставлены сегодня, Павлютс ответил, что сегодня это может и не произойти, так как Минздрав будет проверять, имеются ли у Oribalt все переданные ей вакцины и правильно ли они хранятся.

В связи с этим начато расторжение договора с Oribalt, потому что, по словам министра, сотрудничество с компанией, которая не понимает серьезности ситуации с Covid-19, невозможно.

Уже вчера были начаты переговоры о доставке вакцин по Латвии с другими предприятиями. Павлютс заверил, что Минздрав позаботится о том, чтобы в доставке вакцин не было перебоев.

Согласно договору, Oribalt Riga с 8 марта отвечала за хранение и доставку вакцин AstraZeneca, так как закончился договор с предыдущим подрядчиком - SIA Vakcina.

Согласно данным Firmas.lv, SIA Oribalt Riga входит в Oribalt Group, которая принадлежит финской компании Taaleri Kasvihuone Oy (40%), финской компании Lanstu Oy (30%), гражданину Литвы Аудрюсу Пиворасу (15%), гражданам Латвии Алене Зотовой и Рональду Шлосбергсу (по 7,5%).

Оборот SIA Oribalt Riga в 2019 году составил около 24 млн евро, прибыль - почти 200 000 евро.

Как сообщалось, в среду, 10 марта, некоторые кабинеты вакцинации не получили новые партии вакцин от Covid-19. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр рассказал, что их должна была доставить компания Oribalt Rīga. Причины, из-за чего возникла данная ситуация, пока неизвестны. Видимо, у компании возникло недопонимание относительно графика с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Павлютс извинился перед обществом за сложившуюся ситуацию.

Как сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Синтия Гулбе, 8 марта вступили в силу два договора с компанией Oribalt об услугах хранения и логистики вакцин. Предприятие опоздало с поставками препарата в прививочные пункты, а также затянуло коммуникацию об ожидаемых сроках поставок. Заключенные договоры предполагают, что Oribalt в течение двух часов после получения вакцины должна обеспечить начальную комплектацию, а в течение следующих 8 часов доставить препарат в 100 расположенных в Риге и соседних краях пунктов вакцинации, а также в два региона - в каждом по 50 пунктов вакцинации. Точный список от SPKC Oribalt получила 9 марта в 15:00.

10 марта представитель Oribalt отказался назвать пункты вакцинации, куда препарат доставлен, а также не смог назвать точный план поставок на 11 и 12 марта.

Он также категорически отмел предложенные Минздравом альтернативные решения ситуации для поставки вакцин, заявил о конце рабочего дня и предложил продолжить поиск выхода утром 11 марта.