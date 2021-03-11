Чт, 11.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Минздрав собирается расторгнуть договор с поставщиком за халатность при поставке вакцин
Дополнено

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Юристы Министерства здравоохранения работают над расторжением договора с SIA Oribalt Rīga, которое доставляет вакцины от Covid-19 по Латвии, сообщил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Вчера, 10 марта, компания Oribalt не доставила вакцины на отдельные пункты вакцинации, кроме того, по словам министра, предприятие было не очень отзывчивым в решении проблем.

Павлютс сообщил, что эта компания для доставки вакцин была выбрана на конкурсной основе, сотрудничество с ней начато только что и проблемы возникли уже с доставкой первой партии из 2600 вакцин.

Минздрав пытался решить проблему, но столкнулся с неотзывчивостью со стороны Oribalt, поэтому была привлечена полиция, которая ночью дежурила у склада предприятия.

На вопрос, будут ли вакцины на все запланированные пункты вакцинации доставлены сегодня, Павлютс ответил, что сегодня это может и не произойти, так как Минздрав будет проверять, имеются ли у Oribalt все переданные ей вакцины и правильно ли они хранятся.

В связи с этим начато расторжение договора с Oribalt, потому что, по словам министра, сотрудничество с компанией, которая не понимает серьезности ситуации с Covid-19, невозможно.

Уже вчера были начаты переговоры о доставке вакцин по Латвии с другими предприятиями. Павлютс заверил, что Минздрав позаботится о том, чтобы в доставке вакцин не было перебоев.

Согласно договору, Oribalt Riga с 8 марта отвечала за хранение и доставку вакцин AstraZeneca, так как закончился договор с предыдущим подрядчиком - SIA Vakcina.

Согласно данным Firmas.lv, SIA Oribalt Riga входит в Oribalt Group, которая принадлежит финской компании Taaleri Kasvihuone Oy (40%), финской компании Lanstu Oy (30%), гражданину Литвы Аудрюсу Пиворасу (15%), гражданам Латвии Алене Зотовой и Рональду Шлосбергсу (по 7,5%).

Оборот SIA Oribalt Riga в 2019 году составил около 24 млн евро, прибыль - почти 200 000 евро.

Как сообщалось, в среду, 10 марта, некоторые кабинеты вакцинации не получили новые партии вакцин от Covid-19. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр рассказал, что их должна была доставить компания Oribalt Rīga. Причины, из-за чего возникла данная ситуация, пока неизвестны. Видимо, у компании возникло недопонимание относительно графика с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Павлютс извинился перед обществом за сложившуюся ситуацию.

Как сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Синтия Гулбе, 8 марта вступили в силу два договора с компанией Oribalt об услугах хранения и логистики вакцин. Предприятие опоздало с поставками препарата в прививочные пункты, а также затянуло коммуникацию об ожидаемых сроках поставок. Заключенные договоры предполагают, что Oribalt в течение двух часов после получения вакцины должна обеспечить начальную комплектацию, а в течение следующих 8 часов доставить препарат в 100 расположенных в Риге и соседних краях пунктов вакцинации, а также в два региона - в каждом по 50 пунктов вакцинации. Точный список от SPKC Oribalt получила 9 марта в 15:00.

10 марта представитель Oribalt отказался назвать пункты вакцинации, куда препарат доставлен, а также не смог назвать точный план поставок на 11 и 12 марта.

Он также категорически отмел предложенные Минздравом альтернативные решения ситуации для поставки вакцин, заявил о конце рабочего дня и предложил продолжить поиск выхода утром 11 марта.

Поэтому на данный момент Министерство здравоохранения разрабатывает альтернативные решения для логистики вакцин, чтобы препарат в прививочные пункты попал как можно скорее.

 
НАВЕРХ
Back