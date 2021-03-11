Европейский регулятор: смерть медсестры в Австрии не связана с вакциной AstraZeneca

"На данный момент нет никаких указаний на то, что вакцинация могла вызвать те признаки заболевания, которые не перечислены в списке побочных эффектов данной вакцины", - сообщило ЕМА в своем пресс-релизе, упомянув также и другую привитую вакциной медсестру в том же центре, которая после вакцинации с осложнениями была госпитализирована.