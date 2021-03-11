Дзюбу вернут в сборную России после скандала с интимным видео

32-летний футболист будет вызван на матчи сборной России, которые пройдут в марте. Подопечные Черчесова в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022 россияне сыграют с Мальтой, Словенией и Словакией.

Отмечается, что Дзюба вновь станет капитаном сборной России. Во время отсутствия нападающего "Зенита" капитаном российской сборной был защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Напомним, в ноябре 2020 года Дзюба оказался в центре скандала - в сеть попало интимное видео с участием футболиста. Инцидент привёл к тому, что Дзюбу временно исключили из сборной.

Без Дзюбы сборная России сыграла вничью в товарищеской встрече с Молдавией (0:0), а также потерпела два поражения в заключительных матчах Лиги наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).