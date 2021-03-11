Чиновник: в Германии уже началась третья волна Covid-19
В Германии уже началась третья волна коронавируса, сообщил президент Института Роберта Коха (RKI) Лотар Уиллер.
В Германии уже началась третья волна коронавируса, сообщил президент Института Роберта Коха (RKI) Лотар Уиллер.
RKI выполняет в Германии функции службы по борьбе с болезнями, его глава заявил, что он очень обеспокоен, и есть явные признаки того, что в Германии уже началась третья волна.
Несмотря на то, что вакцинация началась, меры предосторожности, такие как ношение масок и дистанция, по-прежнему строго соблюдаются, сказал Уиллер репортерам в Женеве.
По словам Уиллера, кампания вакцинации - это гонка против мутирующего вируса, однако финишная черта видна.
По словам Уиллера, если не будет сбоев, например, в производстве вакцин, 80% населения Германии будут невосприимчивы к вирусу уже к осени. Если это произойдет, все ограничения смогут быть сняты, подчеркнул он.
В четверг, 11 марта, исполняется год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового коронавируса.