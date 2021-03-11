Чиновник: в Германии уже началась третья волна Covid-19

RKI выполняет в Германии функции службы по борьбе с болезнями, его глава заявил, что он очень обеспокоен, и есть явные признаки того, что в Германии уже началась третья волна.

Несмотря на то, что вакцинация началась, меры предосторожности, такие как ношение масок и дистанция, по-прежнему строго соблюдаются, сказал Уиллер репортерам в Женеве.

По словам Уиллера, кампания вакцинации - это гонка против мутирующего вируса, однако финишная черта видна.

По словам Уиллера, если не будет сбоев, например, в производстве вакцин, 80% населения Германии будут невосприимчивы к вирусу уже к осени. Если это произойдет, все ограничения смогут быть сняты, подчеркнул он.