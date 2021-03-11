В Эстонии всплеск новых случаев Covid-19, в Литве - 596 новых случаев

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил в Литве 233,2 случая.
Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 9402 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1957 тестов (20,8%), скончались девять человек.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1453,45 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,3%.
В больницах находятся 639 пациентов с коронавирусом Covid-19.