Чт, 11.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

В Эстонии всплеск новых случаев Covid-19, в Литве - 596 новых случаев

Коронавирусное отделение ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

За минувшие сутки в Литве подтверждено 596 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, в Эстонии - 1957 новых случаев и такое же количество смертей.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил в Литве 233,2 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 9402 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1957 тестов (20,8%), скончались девять человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1453,45 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,3%.

В больницах находятся 639 пациентов с коронавирусом Covid-19.

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