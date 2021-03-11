Чт, 11.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Зачем в Беларуси создают новые партии и что из этого получится?

Выборы в Беларуси ФОТО: Sergei Grits / AP /Reuters / EPA/ Scanpix

После перерыва в два десятка лет в Беларуси опять заговорили о создании новых партий. Почему такие инициативы родились именно сейчас, кому они принадлежат и есть ли вероятность того, что роль партий в стране изменится, при чем тут Москва и как рассуждает Лукашенко, Intex-press рассказали независимые эксперты.

О каких новых партиях речь

Скоро в Беларуси может появиться как минимум четыре новые партии. Так, о создании партии "Демократический союз" заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который раньше был в команде Бабарико. По словам Воскресенского, партия прежде всего будет основываться "на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились".

Еще одна партия может появиться на базе общественного объединения "Белая Русь". Ее рабочее название - Партия народного единства.

Партия с рабочим названием "Союз", как ожидается, будет основываться на продвижении белорусско-российского сотрудничества.

Создание новой партии анонсировал также сопредседатель ОО "Говори правду" и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Почему инициативы появились именно сейчас?

По мнению политического обозревателя Валерия Карбалевича, оживление в первую очередь вызвано тем, что власти провозгласили конституционную реформу.

- Тем самым они дали надежду, что партии будут действительно играть какую-то роль, - говорит Карбалевич.

Политический аналитик Александр Класковский считает, что разные игроки активизировались на политическом поле Беларуси по нескольким причинам. Во-первых, в стране произошел рост политической активности из-за прошлогодних протестов. И хотя сейчас протесты вроде как приглушены, сама неудовлетворенность большей части людей состоянием дел и нынешней политикой властей остается и никуда не уходит.

- Закончилась эпоха застойного существования, и белорусское общество вошло в полосу политической турбулентности. И понятно, что политики стараются эту волну поймать, - говорит Класковский.

Во-вторых, рассуждает аналитик, белорусское руководство вынуждено анонсировать какие-то перемены в политической жизни. В частности, Александр Лукашенко уже объявил о том, что намерен провести референдум по новой Конституции в конце нынешнего или в начале следующего года, совместив его с местными выборами.

- То есть уже осенью развернется электоральная кампания и будет новый подъем политической активности населения. И у политиков есть надежды, что будет изменен дизайн политической системы. В частности, что дадут больше простора партиям, - говорит Класковский. - Причем такие инициативы звучат и со стороны провластных деятелей. Чувствуется, что оживились амбиции общественного объединения "Белая Русь". Оно давно мечтает развернуться, ведь партия - это совсем другие возможности в плане политической карьеры, совсем другие бюджеты.

Что из этого получится

По мнению Александра Класковского, Лукашенко хотя и делает вид (или вынужден говорить), что грядут какие-то перемены, по факту он всегда был консерватором и привык к "простой модели персоналистского режима, когда есть вождь, есть народ и зачем еще какие-то посредники и структуры, которые непонятно кого представляют".

- Для него это лишние помехи, ненужное усложнение правил игры, поэтому он колеблется. Вроде и нужно какие-то изменения вносить, но, с другой стороны, не хочется трогать построенную модель. Он архитектор этой модели, за нее держится, так как здесь все отлажено и, на его взгляд, работает, - говорит Класковский.

Собеседник обращает внимание, что "Москва тоже поддавливает Лукашенко и, судя по всему, хочет через конституционную реформу расширить возможности для своей игры на политическом поле Беларуси, в том числе через создание пророссийских партий".

- Зависимость Лукашенко от Кремля после протестов усилилась, и, с одной стороны, он вынужден в какой-то степени поддакивать, отзываться на пожелания Кремля. Но, с другой, стороны он понимает, что дополнительный простор для Москвы может быть ему опасен, - говорит Класковский.

К тому же учитывая то, что во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко достаточно скептически высказался о перспективе выборов по партийным спискам, ожидать, что роль партий в стране кардинально изменится, не стоит, считает Класковский.

- В стране не разрешен глубокий политический кризис, и в условиях, когда устойчивость режима снизилась, для Лукашенко идти на какие-то эксперименты очень нежелательно. Поэтому ни России, ни внутренней оппозиции, ни даже "Белой Руси" он особо разгуляться на внутриполитическом поле не даст, - говорит собеседник.

Валерий Карбалевич тоже рассуждает, что в ходе Всебелорусского народного собрания Лукашенко "остудил эмоции многих", сказав, что сейчас не время для проведения опасных экспериментов.

Собеседник рассуждает, что институт партии в свое время образовался как следствие возникновения двух государственных институтов: института народного представительства в виде парламента и института выборов. И партии были инструментом для лоббирования того самого народного представительства. Но так как сейчас, по мнению Карбалевича, ни народного представительства, ни выборов нет, то "партии в белорусской политической системе - это как пятое колесо в телеге".

- Им здесь просто делать нечего. Без изменения политической системы, режима говорить об изменении роли партий не приходится, - резюмирует Карбалевич.

Сейчас в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий. Последняя - Консервативно-Христианская Партия - БНФ - была зарегистрирована в 2000 году.

16 сентября 2020 года на встрече с "политическим активом" Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции провести перерегистрацию партий, посмотреть, "соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу". Некоторые оппозиционные партии выступили с совместным заявлением, в котором отказались предоставлять в Министерство юстиции списки членов.

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