Зачем в Беларуси создают новые партии и что из этого получится?

О каких новых партиях речь

Скоро в Беларуси может появиться как минимум четыре новые партии. Так, о создании партии "Демократический союз" заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который раньше был в команде Бабарико. По словам Воскресенского, партия прежде всего будет основываться "на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились".

Еще одна партия может появиться на базе общественного объединения "Белая Русь". Ее рабочее название - Партия народного единства.

Партия с рабочим названием "Союз", как ожидается, будет основываться на продвижении белорусско-российского сотрудничества.

Создание новой партии анонсировал также сопредседатель ОО "Говори правду" и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Почему инициативы появились именно сейчас?

По мнению политического обозревателя Валерия Карбалевича, оживление в первую очередь вызвано тем, что власти провозгласили конституционную реформу.

- Тем самым они дали надежду, что партии будут действительно играть какую-то роль, - говорит Карбалевич.

Политический аналитик Александр Класковский считает, что разные игроки активизировались на политическом поле Беларуси по нескольким причинам. Во-первых, в стране произошел рост политической активности из-за прошлогодних протестов. И хотя сейчас протесты вроде как приглушены, сама неудовлетворенность большей части людей состоянием дел и нынешней политикой властей остается и никуда не уходит.

- Закончилась эпоха застойного существования, и белорусское общество вошло в полосу политической турбулентности. И понятно, что политики стараются эту волну поймать, - говорит Класковский.

Во-вторых, рассуждает аналитик, белорусское руководство вынуждено анонсировать какие-то перемены в политической жизни. В частности, Александр Лукашенко уже объявил о том, что намерен провести референдум по новой Конституции в конце нынешнего или в начале следующего года, совместив его с местными выборами.

- То есть уже осенью развернется электоральная кампания и будет новый подъем политической активности населения. И у политиков есть надежды, что будет изменен дизайн политической системы. В частности, что дадут больше простора партиям, - говорит Класковский. - Причем такие инициативы звучат и со стороны провластных деятелей. Чувствуется, что оживились амбиции общественного объединения "Белая Русь". Оно давно мечтает развернуться, ведь партия - это совсем другие возможности в плане политической карьеры, совсем другие бюджеты.

Что из этого получится

По мнению Александра Класковского, Лукашенко хотя и делает вид (или вынужден говорить), что грядут какие-то перемены, по факту он всегда был консерватором и привык к "простой модели персоналистского режима, когда есть вождь, есть народ и зачем еще какие-то посредники и структуры, которые непонятно кого представляют".