Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Жительнице Гомеля присудили еще 15 суток ареста. Теперь их - 105, девушка выйдет 9 мая

Протесты в Беларуси ФОТО: STRINGER/EPA/Scanpix

Преследование девушки началось в конце января 2021 года, по месту жительства Анастасии и в доме ее дедушки были обыски, изъята вся техника. С тех пор ее судили уже 7 раз, в основном втайне даже от родных, каждый раз приговаривая к 15 суткам. По словам матери, это началось после того, как девушка разработала макет флага Новобелицкого района Гомеля. Правозащитный центр "Весна" обратился по ее поводу к спецдокладчикам ООН. 

Жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой назначено еще 15 суток ареста. Таким образом, она проведет за решеткой 105 суток и выйдет на свободу 9 мая, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна".

Преследование девушки началось в конце января 2021 года. По месту жительства Перевощиковой и в доме ее дедушки были проведены обыски, в результате которых изъята вся техника.

По словам матери, это началось после того, как девушка разработала макет флага Новобелицкого района Гомеля. Ее обвиняют в участии не менее чем в 10 мирных акциях протеста.

Правозащитный центр "Весна" обратился к спецдокладчикам ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марен, по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеману Ньялетсосси Вулю и по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан.

"Анастасия Перевощикова с 8 февраля находится в заключении за реализацию своих прав на мирное собрание и выражение мнения", - отмечается в сообщении к специальным процедурам ООН.

Такого рода практика применения норм КоАП, отмечают правозащитники, "является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления на Анастасию Перевощикову".

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