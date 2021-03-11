Жительнице Гомеля присудили еще 15 суток ареста. Теперь их - 105, девушка выйдет 9 мая

Преследование девушки началось в конце января 2021 года, по месту жительства Анастасии и в доме ее дедушки были обыски, изъята вся техника. С тех пор ее судили уже 7 раз, в основном втайне даже от родных, каждый раз приговаривая к 15 суткам. По словам матери, это началось после того, как девушка разработала макет флага Новобелицкого района Гомеля. Правозащитный центр "Весна" обратился по ее поводу к спецдокладчикам ООН.