Латвийский биатлонист Расторгуев временно отстранён за нарушение антидопинговых правил
Независимый орган Biathlon Integrity Unit (BIU) временно отстранил латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.
Независимый орган Biathlon Integrity Unit (BIU) временно отстранил латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил.
Сообщается, что Расторгуев в течение 12 месяцев трижды нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своём местонахождении.
У Расторгуева есть две недели, чтобы обжаловать это решение. Пока BIU не будет давать никаких дальнейших комментариев.
В заявлении BIU ничего не говорится об использовании запрещённых препаратов. Речь идёт только о неуведомлении допинг-офицеров о своём местонахождении.
32-летний Расторгуев является обладателем трёх золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы. В текущем сезоне спортсмен выиграл золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке, а в общем зачёте Кубка мира он идёт на 24-м месте.
Сегодня, 11 марта, Расторгуев должен был понять участие в этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.