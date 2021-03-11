Латвийский биатлонист Расторгуев временно отстранён за нарушение антидопинговых правил

Сообщается, что Расторгуев в течение 12 месяцев трижды нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своём местонахождении.

У Расторгуева есть две недели, чтобы обжаловать это решение. Пока BIU не будет давать никаких дальнейших комментариев.

В заявлении BIU ничего не говорится об использовании запрещённых препаратов. Речь идёт только о неуведомлении допинг-офицеров о своём местонахождении.

32-летний Расторгуев является обладателем трёх золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы. В текущем сезоне спортсмен выиграл золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке, а в общем зачёте Кубка мира он идёт на 24-м месте.