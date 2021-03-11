Латвия занимает восьмое место по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ

По данным о ситуации за предыдущие две недели, с 22 февраля по 7 марта, совокупная заболеваемость в Латвии составляет 461,9 случая на 100 тыс. жителей. Более высокая заболеваемость среди стран ЕС и ЕЭЗ только в Чехии, Эстонии, на Мальте, в Венгрии, Словакии, Швеции и Словении.

В Эстонии уровень заболеваемости за последние две недели составил 1397,1 случая на 100 тыс. жителей, что является вторым самым большим уровнем заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ после Чехии. В Литве уровень заболеваемости после внушительного падения снова начал расти, за последние две недели составив 306,6 случая на 100 тыс. жителей.

По 14-дневному показателю смертности пациентов с Covid-19 на один миллион жителей Латвия среди стран ЕС и ЕЭЗ также занимает восьмое место. За предыдущие две недели смертность от Covid-19 в Латвии составила 80,2 случая на один миллион жителей. Более высокий показатель смертности зарегистрирован в Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии Эстонии, Польше и Испании. В Литве двухнедельный показатель смертности на миллион жителей составляет 58,3, а в Эстонии он поднялся до 99,3.