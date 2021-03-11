Несколько стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Министерство здравоохранения Дании сообщило, что приостанавливает вакцинацию на две недели после того, как у 60-летней местной жительницы образовался тромб, и она умерла. При вакцинации женщины использовались та же партия препаратов AstraZeneca, которую поставили в Австрию.

При этом власти страны подчеркнули, что пока не установлено прямой связи между образованием тромбов и вакцинацией.

Вслед за Данией аналогичные решения о приостановке вакцинирования препаратом от AstraZeneca приняли Норвегия, Италия и Исландия

Напомним, 7 марта власти Австрии сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго. 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже поправляется, передало в понедельник, 8 марта, агентство Reuters.

10 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), сообщило, что по первоначальным данным, использованная для прививки от Covid-19 вакцина AstraZeneca в одном из центров вакцинации в Австрии, не была причиной смерти медсестры.