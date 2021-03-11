Латвия по-прежнему занимает последнее место в ЕC по доле получивших первую дозу вакцины жителей

На предпоследнем месте по количеству получивших первую дозу вакцины жителей по-прежнему Болгария, от которой Латвия отстает на 0,2 проц. пункта.

В свою очередь наибольшая доля получивших первую дозу вакцины от Covid-19 жителей старше 18 лет зарегистрирована на Мальте, где первую дозу получили уже 15,8% взрослого населения. В Венгрии этот показатель составляет 12,4%, в Дании - 11,5%, а в Финляндии - 11%.

В Эстонии первую дозу вакцины получили уже 9,5% жителей в возрасте от 18 лет, а в Литве - 9,1%.

В свою очередь вторую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 1,2% совершеннолетних жителей, что ставит ее на предпоследнее место перед Болгарией, где вторую дозу вакцины получили 0,9% взрослого населения.

И в этом аспекте Латвия существенно отстает от остальных стран Балтии. В Эстонии вторую дозу вакцины получили 4,1% совершеннолетних жителей, а в Литве - 3,7%.