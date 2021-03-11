В этом выпуске:

Новая волна коронавируса в Украине.

Новая волна коронавируса в Украине будет более тяжелой и смертельной – к такому выводу пришли ученые академии наук. Там считают, что пик заболеваемости в стране придется на апрель, и тогда количество и тогда количество смертей может превысить 1000 человек в день. Последнюю неделю в Украине растет количество новых заболевших и тех, кого нужно госпитализировать.

Год с Covid-19

Сегодня ровно год с того дня, когда всемирная организация здравоохранения объявила сообщила, что эпидемия коронавируса охватила весь мир и таким образом человечество столкнулось с пандемией. На минувшей неделе всемирная организация здравоохранения дала свой прогноз: она не закончится по крайней мере до начала следующего года. По всему миру Covid-19 заразились больше 118 000 000 человек, а жертвами вируса стали больше 2 600 000

Обвинение Тихановскому: блогеру грозит до 15 лет

В Беларуси завершили расследование уголовного дела в отношении оппозиционера Сергея Тихановского. Блогеру предъявлены обвинения в окончательной редакции. Среди предъявленных Тихановскому статей: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды и препятствие работы Центризбирком. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Всего по делу проходят 25 человек, среди которых члены команды и соратники Тихановского. Большинство обвиняемых пока под следствием или под арестом, но некоторым уже вынесли приговоры.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 11.03.2021