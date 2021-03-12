Коронавирус в мире: Дания и Норвегия изучают связь между вакциной AstraZeneca и тромбами

С учетом того, что в странах, где применяются эти вакцины, переболели миллионы человек, отказ от второй дозы должен значительно ускорить ход кампании и отчасти компенсировать проблему с задержками в поставках.

Getty Images Заведения в Нью-Йорке стараются всячески вдохновить своих потенциальных клиентов на вакцинацию

Например, в США ковидом уже переболели порядка 28 млн человек, и это значит, что около 15 млн доз можно перераспределить между людьми, ожидающими своей очереди.

Ученые исходят из простой предпосылки: имунная система человека, перенесшего болезнь, сразу распознает вирус, и организм включит систему защиты даже после одной дозы вакцины.

В Британии бездомных включили в приоритетные группы для вакцинации

Человек на скамейке Getty Images

В четверг министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок объявил, что бездомные станут одной из приоритетных групп населения для вакцинации от Covid-19 наравне с людьми с хроническими болезнями.

Когда всем старше 70 лет была дана возможность получить первую дозу, приоритет получили граждане старше 16 с проблемами со здоровьем, которые подвергаются риску тяжелых последствий коронавируса.

Включение в этот список англичан, не имеющих постоянного жилья, было решением Межведомственного комитета по вакцинации и иммунизации. То же самое рекомендовано сделать Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Параллельно с этим продолжается вакцинация по возрастным группам.

Великобритания занимает одно из ведущих мест в мире по темпам вакцинации от Covid-19, на 100 человек населения здесь приходится 35 доз вакцины (все вакцины, сертифицированные в стране, состоят из двух доз).

Весеннее обострение

Пыльца может значительно повысить риски заражения Covid-19 даже у тех, кто не страдает аллергиями. К такому выводу пришли авторы исследования из Колумбийского университета США.

По их словам, об этом особенно важно знать в начале весеннего сезона цветения. Из-за изменений климата, говорят ученые, этот сезон в последние годы наступает значительно раньше, длится дольше и протекает более бурно, чем несколько лет и тем более десятилетий назад.

Миндальное дерево Getty Images

Кроме того, между весенним (цветы и плодовые деревья), летним (злаковые и трава) и осенним (амброзия) сезонами цветения сейчас практически нет передышки.

Люди, болеющие коронавирусом бессимптомно, оказавшись на улице и начав чихать, будут распространять вирус в разы быстрее, свидетельствуют данные исследования. Кроме того, аллергики, привыкшие к определенным проявлениям сезонной аллергии, могут не придать значения таким симптомам, как насморк, першение в горле, легкое покашливание и чихание, а именно так может выражаться Covid-19 средней тяжести.

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