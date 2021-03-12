Пт, 12.03.2021
Нужно работать над введением новых мер по ограничению нового штамма Covid-19 и одновременно быть готовыми к тому, чтобы в случае необходимости ввести более строгие ограничения. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson & Johnson от Covid-19 для использования в ЕС

Иллюстративное фото ФОТО: X02714/Scanpix

Вакцина от Covid-19 производства дочерней компании Johnson & Johnson в Европе Janssen-Cilag International N.V. (Janssen) одобрена для использования в Европейском союзе (ЕС).

Европейская комиссия официально одобрила использование этой вакцины после того, как она была рекомендована для утверждения Европейским агентством лекарственных средств.

Вакцина предназначена для людей старше 18 лет.

В отличие от трех ранее зарегистрированных для использования в ЕС вакцин, для полноценной вакцинации от Covid-19 необходима всего одна доза вакцины Janssen.

В клинических испытаниях этой вакцины в США, Южной Африке и Южной Америке приняли участие более 44 000 человек. Исследования показывают, что вакцина обладает 67-процентной эффективностью в предотвращении симптоматического заболевания Covid-19.

Латвия на сегодняшний день заказала 841 414 доз вакцины Janssen, которые должны быть доставлены в период с апреля до конца года.

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