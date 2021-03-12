Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson & Johnson от Covid-19 для использования в ЕС

Европейская комиссия официально одобрила использование этой вакцины после того, как она была рекомендована для утверждения Европейским агентством лекарственных средств.
Вакцина предназначена для людей старше 18 лет.
В отличие от трех ранее зарегистрированных для использования в ЕС вакцин, для полноценной вакцинации от Covid-19 необходима всего одна доза вакцины Janssen.
В клинических испытаниях этой вакцины в США, Южной Африке и Южной Америке приняли участие более 44 000 человек. Исследования показывают, что вакцина обладает 67-процентной эффективностью в предотвращении симптоматического заболевания Covid-19.
Латвия на сегодняшний день заказала 841 414 доз вакцины Janssen, которые должны быть доставлены в период с апреля до конца года.