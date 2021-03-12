Сибирский ответ Lidl: в Риге открывается магазин-дискаунтер торговой сети из России

Владельцами компании является группа предпринимателей из Красноярска, контрольный пакет принадлежит братьям Сергею и Андрею Шнайдерам.

За 11 лет сеть "Светофор" выросла из одного магазина до более чем 2000 в России, Беларуси, Казахстане и Китае. Кроме того, за последние три года компания вышла и на европейский рынок под брендом Mere.

В Литве первый магазин Mere открылся летом прошлого года в Каунасе. Компания тогда заявила о планах открыть всего 40 магазинов.

Сеть магазинов "Светофор" и Mere отличается низкими ценами - помещения больше напоминают склад, товары там расположены прямо на паллетах или на металлических стеллажах, а цены ниже в среднем на 20%. Большая часть товаров - незнакомых производителей из Польши, других стран Восточной Европы, Турции, России. 39

В Германию сеть Mere пришла еще в 2019 году, и ее сразу же окрестили "русским Aldi", как жители, так и СМИ отмечали низкие цены в магазине.

Портал rus.lsm.lv отмечает, что магазин в Ильгюциемсе откроет свои двери в середине марта. В начале месяца появились объявления о наборе кассиров и бухгалтера. Кассирам обещают зарплату в размере 500 евро в месяц после уплаты налогов.