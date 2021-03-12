Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно
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Сибирский ответ Lidl: в Риге открывается магазин-дискаунтер торговой сети из России

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В Ригу пришла российская сеть магазинов - уже в марте в Ильгюциемсе будет открыт первый магазин-дискаунтер торговой сети Mere, владельцами которой являются предприниматели из России, владеющие сетью супермаркетов "Светофор", сообщает rus.lsm.lv.

Владельцами компании является группа предпринимателей из Красноярска, контрольный пакет принадлежит братьям Сергею и Андрею Шнайдерам. 

За 11 лет сеть "Светофор" выросла из одного магазина до более чем 2000 в России, Беларуси, Казахстане и Китае. Кроме того, за последние три года компания вышла и на европейский рынок под брендом Mere.

В Литве первый магазин Mere открылся летом прошлого года в Каунасе. Компания тогда заявила о планах открыть всего 40 магазинов.

Сеть магазинов "Светофор" и Mere отличается низкими ценами - помещения больше напоминают склад, товары там расположены прямо на паллетах или на металлических стеллажах, а цены ниже в среднем на 20%. Большая часть товаров - незнакомых производителей из Польши, других стран Восточной Европы, Турции, России.

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В Германию сеть Mere пришла еще в 2019 году, и ее сразу же окрестили "русским Aldi", как жители, так и СМИ отмечали низкие цены в магазине.

Портал rus.lsm.lv отмечает, что магазин в Ильгюциемсе откроет свои двери в середине марта. В начале месяца появились объявления о наборе кассиров и бухгалтера. Кассирам обещают зарплату в размере 500 евро в месяц после уплаты налогов.

Стоит отметить, что раньше формат дискаунтеров под названием Supernetto развивала и торговая сеть Rimi, однако в 2018 году она отказалась от такого подхода, и все 38 "магазинов низких цен" стали Mini Rimi.

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