Правительство примет решение о дальнейшем сценарии стабилизации эпидемиологической ситуации

Заседание Кабинета министров начнется в 15:00.

В четверг на заседании правительства планировалось принять решение об изменениях ограничений, в том числе о необходимости дистанционной работы в государственных и муниципальных учреждениях и частных компаниях, а также о допустимом количестве пассажиров в общественном транспорте.

Однако во время заседания премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил перерыв, после чего сообщил, что во включенных в повестку заседания вопросах есть "существенные недостатки".

Как указал премьер, во вторник было принято решение с 17 марта разрешить полеты в третьи страны, а на заседании в четверг планировалось утвердить меры контроля за тем, чтобы возвращающиеся из-за рубежа жители Латвии соблюдали ограничения.

Однако Министерство экономики не подготовило предложения о контроле соблюдения ограничений въезжающими из третьих стран лицами.

На следующей неделе принимать решение по этому вопросу будет уже поздно, поэтому министр призвал вернуться к этой дискуссии в пятницу.