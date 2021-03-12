Пт, 12.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Со дна Даугавы поднимут, но что дальше? Судьба пушки из Екабпилса остается неясной

ФОТО: Valsts policija

Демонтированная в Екабпилсе пушка находится в Даугаве, с таким сообщением на этой неделе выступила Госполиция. Стражи порядка готовятся к поднятию вещественного доказательства со дна, однако ясности в том, кто будет нести ответственность за будущее пушки, нет, сообщает портал lsm.lv.

Принимая во внимание, что пушка была частью памятника, под которым, согласно историческим документам, похоронены три солдата Красной армии, все действия в связи с ним регулирует соглашение между Латвией и Россией. Однако структуры, отвечающие за это соглашение, считают, что решение о будущем местонахождении пушки должно принимать самоуправление.

Такого же мнения придерживается председатель комитета Братского кладбища Арнис Аболиньш.

Екабпилсская городская дума указала, что международные соглашения не предусматривают никаких обязанностей для самоуправления в отношении содержания захоронений и ликвидаций последствий причиненного им вреда.

Один из вариантов - перехоронить павших солдат на Братском кладбище на улице Вароню, туда же переместить постамент памятника и сам монумент. Однако для этого необходимо согласие России.

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