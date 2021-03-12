Хватает за зад: на видео попали заигрывания Агаты Муцениеце с женатым режиссером?

Продюсер и пиар-менеджер Агаты Мириам Андреевская подчеркнула, что актриса просто не способна на такой поступок. Мол, это удел "женщин с низкой социальной ответственностью".

В четверг, 11 март, в распоряжении издания появились кадры которые, подтверждают обратное. Видео было снято в конце января. Агата и Клим находились вместе в театре. Конечно, ни Шипенко, ни Муцениеце не скрывались, но чувств не проявляли.

Андреевская также высказалась в Instagram-сторис и привела скриншот из статьи "Комсомольской правды", в которой Клим Шипенко и его супруга отвечают на вопросы о разводе. Режиссер утверждает, что это не он на видео, которое попало в Сеть, и его в театре не было.

ФОТО: https://www.instagram.com/mariam_bibi_/

"Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице. Шипенко на данный момент официально женат, Муцениеце же на все вопросы отшучивается, мол, просто дружат. Но это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки", - сказал StarHit.ru источник.

12 марта Мириам Андреевская опубликовала в сторис ссылку на Telegram-канал "Антиглянец", в котором подтверждается, что у Муцениеце есть воздыхатель, но это не Шипенко. Мужчина якобы далек от мира кино.

"А кому была нужна утка, подумайте сами", - заметила пиар-менеджер.

ФОТО: https://www.instagram.com/mariam_bibi_/

Клим Шипенко 10 лет находится в браке со сценаристом Соней Карпуниной. Супруги воспитывают дочь Клементину и маленького сына, который появился на свет в июне прошлого года. Кстати, брак чуть не распался несколько лет назад, супруга Шипенко даже подала в суд на раздел имущества, но после забрала заявление.