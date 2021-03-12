За сутки выявлено 632 новых случая Covid-19, доля положительных результатов - 3,5%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

три человека - в возрасте 60-69 лет,

два человека - в возрасте 70-79 лет,

четыре человека в возрасте 80-89 лет.

В четверг сделано 18 026 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 3,5%. 1

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 92 906 человек, умерли 1746 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 415,3 случая на 100 000 населения, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

За прошедшие сутки в больницы были помещены 52 пациента с Covid-19, в том числе четверо перевезены, а общее число пациентов снизилось с 706 в среду до 697 в четверг, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 1

В состоянии средней тяжести находятся 622 пациента (на семь меньше, чем днем ранее), а в тяжелом состоянии - 72 пациентов (на два меньше, чем днем ранее).