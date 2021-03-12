Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

За сутки выявлено 632 новых случая Covid-19, доля положительных результатов - 3,5%
В больницы поступили 53 пациента

Иллюстративное фото ФОТО: AP Photo/Luca Bruno

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, умерли девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

  • три человека - в возрасте 60-69 лет,
  • два человека - в возрасте 70-79 лет,
  • четыре человека в возрасте 80-89 лет.

В четверг сделано 18 026 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 92 906 человек, умерли 1746 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 415,3 случая на 100 000 населения, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

За прошедшие сутки в больницы были помещены 52 пациента с Covid-19, в том числе четверо перевезены, а общее число пациентов снизилось с 706 в среду до 697 в четверг, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В состоянии средней тяжести находятся 622 пациента (на семь меньше, чем днем ранее), а в тяжелом состоянии - 72 пациентов (на два меньше, чем днем ранее).

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 53 пациента, в том числе четверо перевезены, а в целом с начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц было выписано 9041 переболевших этой болезнью человека.

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