Стакис заговорил о возможном пересмотре скидок на проезд для школьников и пенсионеров

Стакис рассказал передаче LTV Šodienas jautājums, что с того момента, как были смягчены ограничительные мероприятия, относящиеся к сфере красоты, число пассажиров в общественном транспорте Риги выросло на 6-7%, поэтому тяжело обеспечить еще большее снижение числа пассажиров, так как принимаются решения, которые наоборот способствуют увеличению числа пассажиров.

"Я призываю обдумать это решение. До сих пор, когда было необходимо снизить число пассажиров на 50%, можно было оперативно реагировать и в часы пик обеспечивать дополнительный транспорт. При снижении до 30% это сделать невозможно, так как просто нет столько единиц транспорта", - сказал Стакис.

Он также добавил, что такое решение правительства может вынудить пересмотреть скидки для школьников и детей, кроме того, придется дискутировать о пересмотре скидок для неработающих пенсионеров. 2

В свою очередь, комментируя предложение о бесплатных стоянках, Стакис ответил, что это увеличит поток автомобилей в городе, что автоматически не исключает появления пробок, что во время пандемии недопустимо.

"Мы готовы сделать все, что в наших силах, однако нужно помнить и о том, что любое ограничение - удар по бюджету Rīgas satiksme и самоуправления, так как теперь объем потерь достигнет миллиона евро в месяц", - сказал Стакис.