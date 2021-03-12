Бывший футболист ЦСКА перенёс острый инфаркт миокарда

"Любовь всей моей жизни, мой спутник, как же ты меня напугал. Последние несколько ночей были ужасными. Дни, наполненные неопределённостью, это было действительно страшно. Невероятно, как всё может измениться в один миг. Жизнь удивляет нас и подвергает испытаниям, но с верой, силой и надеждой мы всё это преодолеваем.

Марк перенёс острый инфаркт миокарда, и я рассказываю об этом сейчас и здесь, чтобы вы знали, что в социальных сетях показываю не только хорошее. Мы такие же люди, как все вы, у нас бывают моменты падений и страха. Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни. Хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной", - написала супруга бывшего футболиста.

Гонсалес завершил карьеру в ноябре 2019 года. 36-летний футболист за время своей карьеры выступал за "Ливерпуль", "Альбасете", "Реал Сосьедад", "Бетис", "Спорт Ресифи" и чилийские клубы.

Чилиец выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе московского клуба он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России, один раз побеждал в Суперкубке страны.