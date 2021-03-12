Covid-19: в Эстонии выявлено 1358 новых случаев, в Литве - 355

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7237 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1358, то есть 18,8% от общего количества.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 854 человек. В Харьюмаа 642 новых случая приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1465,1 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 86 новых историй болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 658 пациентов. Скончались девять человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 3923 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, 197 антигенных теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 222,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 204 356 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3373 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 6801 смерть.