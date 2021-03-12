В Швеции сочли, что РФ лучше готова к масштабной войне, чем НАТО

По мнению авторов отчета, у Североатлантического альянса есть недостатки в боеготовности, включая нехватку маневров, географическое рассредоточение стран-членов альянса и их разный военный потенциал. При этом речь не идет о необходимости наращивания сил НАТО в перспективе, а об увеличении оперативности их действий, отмечает SVT.

"Если времени на масштабную подготовку будет мало, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, в первую очередь на суше", - уверен Кристер Паллин, руководитель группы, подготовившей доклад. "Преимущество может сохраняться на протяжении достаточно длительного времени, по крайней мере, пока США не смогут перебросить сюда большие силы, на что уйдет минимум несколько месяцев", - добавил он.

Нападение Москвы на страны Балтии через Беларусь

FOI провел военную симуляцию, чтобы оценить баланс сил НАТО и ее партнеров по отношению к России. Речь шла, в частности, о смоделированном нападении Москвы на страны Балтии через территорию Беларуси. Выводы НИИ в 2020 году остались прежними - в сравнении с анализом 2017 года - несмотря на то, что альянс в минувшие три года предпринял дополнительные шаги для своего укрепления. "Если Россия совершит стремительное нападение на Балтию, у нее будут неплохие шансы на успех", - полагает Паллин.

В целом в отчете "Военный потенциал Запада в Северной Европе 2020" FOI провел систематическую оценку баланса сил между Западом и Россией. В первой части эксперты проанализировали ситуацию с безопасностью в Северной Европе, совместные приготовления НАТО к коллективной обороне, западный и российский военные потенциалы и результаты военной симуляции. Во второй части в деталях освещается военный потенциал отдельных стран - Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Франции, Великобритании и США.

"Военная агрессия против Запада"