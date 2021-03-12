Компания из четырех человек получила штрафы по 40 евро за собрание в одной машине

Согласно предварительной информации, в Баусском крае на дороге Бауска - Межотне в одном транспортном средстве собрались четверо молодых людей из разных домашних хозяйств. Таким образом они нарушили запрет на частные мероприятия и частые сборы, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства.

В свою очередь в Елгаве за несоблюдение мероприятий по ограничению распространения Covid-19 в среду были начаты пять процессов административного нарушения против пяти лиц, которые перед въездом в Латвию не заполнили анкеты в системе Covidpass.lv. Еще в одном случае был начат процесс административного нарушения против лица, у которого не было подтверждения отрицательного результата теста на Covid-19.