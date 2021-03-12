"Kārums = оранжевый цвет. Теперь будут судиться с производителями баскетбольных мячей?"

Слышали, что в Латвии планируется запуск нового телевизионного канала - TV4? Очень здорово, что в отношении к каналам появилось что-то помимо слова "закрыть". Короче, вся прелесть в том, что канал будет показывать трансляции с заседаний наших управленцев! Мы считаем, что надо довести эту идею до совершенства и добавить онлайн-голосование. Ну, типа "Отправь короткое СМС на номер 1984 и реши, какая пара заселится в домик на следующей неделе".

В общем, здорово, теперь вживую посмотрим, как принимаются эти судьбоносные решения - какие столы нужно заказать, занавески...

Тем временем один латвийский производитель отвоевал исключительное право на оранжевый цвет для сырков Kārums. Логика такая: творожный сырок = Kārums = оранжевый цвет. И что дальше? Теперь будут судиться с апельсиновыми плантациями и производителями баскетбольных мячей? Ждем, когда новое название цвета прочно войдёт в моду. "В каком цвете вам нужна роба для строителей? - Ну, как всегда, "Карумс классический". - У нас только "с кокосом" остался. Будете брать?".

Тут "всплыла" новость из Испании. Там создали целую ДНК базу собачьих экскрементов. Для того, чтобы выявлять и штрафовать владельцев, не убирающих за своими питомцами на улицах. Ожидание: я буду генным инженером. Реальность: "Хулио, у нас тут неопознанная какаха!".

В Латвии, конечно, бедные собиратели с ног бы сбились - идешь по улице, и сплошные образцы для базы данных. Да и пришлось бы штрафовать не только владельцев собак, но и ВЛАДЕЛЬЦЕВ собак.

А вот в одной стране в госуниверситете к 8 марта открыли женский туалет. Стало бы это событием? Нет. Но то, КАК они это сделали, взорвало интернет - на фоне двери нового туалета выступил представитель администрации университета и торжественно перерезал красную ленточку. Собралось множество зрителей, звучали аплодисменты, кто-то даже прослезился. После церемонии всех пригласили выпить шампанского. А может, еще и конкурсы были? Ну в честь праздника-то! В эстафете "бег в трусах" победил завхоз дядя Валера. Правда, он не знал, что участвует в каком-то там конкурсе...

А вообще, интересно, какие торжественные слова были сказаны в тот день? "Дорогие женщины, вот вам туалет, пользуйтесь на здоровье, заслужили! Будете стараться, мы вас, может, еще и в столовку пустим".

Ну, а мы, отдел маркетинга и повторюшек Balticom, решили, что тоже хотим что-нибудь застолбить за собой. Только с цветом мы определиться так и не смогли. Красный у клубники мы не отобьём, а чёрный...зачем нам эти проблемы? Так что мы забираем себе все дебильные шутки про дядю Валеру. Всё, теперь только у нас есть патент на этого харизматичного мужчину с пузиком! Никому не трогать!

А вы любите сырочки?