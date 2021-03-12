Количество госпитализированных с Covid-19 пациентов сократилось до 697 человек

В состоянии средней тяжести находятся 622 пациента (на семь меньше, чем днем ранее), а в тяжелом состоянии - 72 пациентов (на два меньше, чем днем ранее).

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 53 пациента, в том числе четверо перевезены, а в целом с начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц было выписано 9041 переболевших этой болезнью человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, умерли девять человек.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.

В четверг сделано 18 026 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 92 906 человек, умерли 1746 человек.