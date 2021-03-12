Пт, 12.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Количество госпитализированных с Covid-19 пациентов сократилось до 697 человек

Клиника Gaiļezers ФОТО: Edijs Pālens / LETA

За прошедшие сутки в больницы были помещены 52 пациента с Covid-19, в том числе четверо перевезены, а общее число пациентов снизилось с 706 в среду до 697 в четверг, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В состоянии средней тяжести находятся 622 пациента (на семь меньше, чем днем ранее), а в тяжелом состоянии - 72 пациентов (на два меньше, чем днем ранее).

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 53 пациента, в том числе четверо перевезены, а в целом с начала распространения Covid-19 в Латвии из больниц было выписано 9041 переболевших этой болезнью человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, умерли девять человек.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.

В четверг сделано 18 026 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 92 906 человек, умерли 1746 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 415,3 случая на 100 000 населения, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

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