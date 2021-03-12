"Зона комфорта" ⟩ Левитс: правительство до этого "играло" довольно плохо

В то же время Левитс признал, что члены Кабинета министров это осознали и исправились.
"Я думаю, люди поняли, что они не могут получить очки выступлениями на заседаниях Кабинета министров, они могут получить очки только в случае, если общее решение правительства будет направлено на то, чтобы одновременно ограничить заболеваемость и обеспечить, насколько это возможно, работу нашей экономики", - отметил Левитс.
Оценивая действия премьер-министра Кришьяниса Кариньша как работу "капитана" правительственной команды, Левитс указал, что премьер "старается".
"Посмотрим, как пойдет дальше", - заключил президент.
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