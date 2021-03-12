Пт, 12.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
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"Зона комфорта" ⟩ Левитс: правительство до этого "играло" довольно плохо

Эгил Левитс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Командную работу нынешнего правительства в управлении кризисом Covid-19 президент Эгил Левитс оценил как плохую. Об этом глава государства сообщил в эксклюзивном интервью передаче "Зона комфорта".

В то же время Левитс признал, что члены Кабинета министров это осознали и исправились.

"Я думаю, люди поняли, что они не могут получить очки выступлениями на заседаниях Кабинета министров, они могут получить очки только в случае, если общее решение правительства будет направлено на то, чтобы одновременно ограничить заболеваемость и обеспечить, насколько это возможно, работу нашей экономики", - отметил Левитс.

"Мне кажется, после нескольких моих интервью в последнее время командная сыгранность улучшилась", - заявил президент.

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Оценивая действия премьер-министра Кришьяниса Кариньша как работу "капитана" правительственной команды, Левитс указал, что премьер "старается".

"Посмотрим, как пойдет дальше", - заключил президент.

Видео: Полная запись интервью

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