Видео ⟩ Поймет ли нас Европа? Саманта Тина представила песню для "Евровидения"

Саманта объяснила, что это песня о сильных и удивительных женщинах. Она бы хотела, чтобы женщины не скрывались и не боялись своей уникальности.

"Поэтому песня призывает любую женщину самой себя короновать, либо принять себя и быть вершительницей своей судьбы", - объяснила певица. 6

По ее мнению следует поверить и полюбить себя, тогда это сделают и другие. Саманта полагает, что это изменит отношение окружающих. В ее песне есть важное послание: "Хочешь мне что-то сказать, говори прямо!".

В треке повествуется о том, что следует принимать и любить себя, а любое различие - это богатство.

Сингл "The Moon is Rising" продолжают идею об образе сильной женщины, которая присутствовала и в композиции "Still Breathing". Авторами стали Саманта Тина, Амината и 20-летний продюсер SKVR (Оскар Уханьс). Она была отобрана певицей из 11 песен, написанных специально для нее. Весь процесс создания проходил в специальном лагере. Но звезде понравилась композиция, которая была создана в самый первый день, а ее продюсировал именно SKVR. Любопытно, но молодой продюсер был уверен, что будет тем самым, кто напишет песню для "Евровидения". Так и случилось!

Видео: Саманта Тина - "The Moon is Rising"

Клип срежиссировала и продюсировала сама Саманта Тина в сотрудничестве с Айгой Байковой (AiProduction). Оператор Ритварс Блука. Видео снято на телефон Galaxy S21 Ultra 5G, что стало вызовом для оператора. Но рабочая команда приятно удивлена результатом.

Саманта Тина ФОТО: Artūrs Martinovs

Песня скоро будет доступна на Spotify, iTunes, Deezer и других стриминговых сервисах.

Напомним, в 2021 году финал международного конкурса "Евровидение" пройдет 22 мая в Нидерландах. Полуфиналы запланированы на 18 и 20 мая. Саманта Тина выступит во втором полуфинале.

Саманта Тина победила в 2020 году на национальном отборе с песней "Still Breathing". Но из-за пандемии конкурс в Роттердаме (Нидерланды) был отменен. Латвийское телевидение приняло решение отправить исполнительницу представлять Латвию и в этом году.

Любопытный факт, что конкурсантка от России Manizha отправляется на конкурс тоже с песней, которая посвящена женщинам.