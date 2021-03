Видео ⟩ Поймет ли нас Европа? Саманта Тина представила песню для "Евровидения"

Сингл "The Moon is Rising" продолжают идею об образе сильной женщины, которая присутствовала и в композиции "Still Breathing". Авторами стали Саманта Тина, Амината и 20-летний продюсер SKVR (Оскар Уханьс). Она была отобрана певицей из 11 песен, написанных специально для нее. Весь процесс создания проходил в специальном лагере. Но звезде понравилась композиция, которая была создана в самый первый день, а ее продюсировал именно SKVR. Любопытно, но молодой продюсер был уверен, что будет тем самым, кто напишет песню для "Евровидения". Так и случилось!