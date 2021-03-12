Видео ⟩ Поймет ли нас Европа? Саманта Тина представила песню для "Евровидения"
Вечером, 12 марта, латвийская певица Саманта Тина представила песню "The Moon is Rising", с которой отправится на международный конкурс "Евровидение" в Нидерланды.
Вечером, 12 марта, латвийская певица Саманта Тина представила песню "The Moon is Rising", с которой отправится на международный конкурс "Евровидение" в Нидерланды.
Саманта объяснила, что это песня о сильных и удивительных женщинах. Она бы хотела, чтобы женщины не скрывались и не боялись своей уникальности.
"Поэтому песня призывает любую женщину самой себя короновать, либо принять себя и быть вершительницей своей судьбы", - объяснила певица.
По ее мнению следует поверить и полюбить себя, тогда это сделают и другие. Саманта полагает, что это изменит отношение окружающих. В ее песне есть важное послание: "Хочешь мне что-то сказать, говори прямо!".
В треке повествуется о том, что следует принимать и любить себя, а любое различие - это богатство.
"Я за равноправие!" - резюмирует она.
Сингл "The Moon is Rising" продолжают идею об образе сильной женщины, которая присутствовала и в композиции "Still Breathing". Авторами стали Саманта Тина, Амината и 20-летний продюсер SKVR (Оскар Уханьс). Она была отобрана певицей из 11 песен, написанных специально для нее. Весь процесс создания проходил в специальном лагере. Но звезде понравилась композиция, которая была создана в самый первый день, а ее продюсировал именно SKVR. Любопытно, но молодой продюсер был уверен, что будет тем самым, кто напишет песню для "Евровидения". Так и случилось!
Видео: Саманта Тина - "The Moon is Rising"
Клип срежиссировала и продюсировала сама Саманта Тина в сотрудничестве с Айгой Байковой (AiProduction). Оператор Ритварс Блука. Видео снято на телефон Galaxy S21 Ultra 5G, что стало вызовом для оператора. Но рабочая команда приятно удивлена результатом.
Песня скоро будет доступна на Spotify, iTunes, Deezer и других стриминговых сервисах.
Напомним, в 2021 году финал международного конкурса "Евровидение" пройдет 22 мая в Нидерландах. Полуфиналы запланированы на 18 и 20 мая. Саманта Тина выступит во втором полуфинале.
Саманта Тина победила в 2020 году на национальном отборе с песней "Still Breathing". Но из-за пандемии конкурс в Роттердаме (Нидерланды) был отменен. Латвийское телевидение приняло решение отправить исполнительницу представлять Латвию и в этом году.
Любопытный факт, что конкурсантка от России Manizha отправляется на конкурс тоже с песней, которая посвящена женщинам.
Галерея: съемки клипа "The Moon is Rising"