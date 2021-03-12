Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Ад в белорусских тюрьмах: двое политзаключенных вскрыли вены, четверо голодают

Тюремный коридор. Иллюстративное фото ФОТО: jānis škapars tvnet

Белорусский блогер Игорь Лосик, который уже держал в изоляторе 42-дневную голодовку, на днях прислал настораживающее письмо о том, что его моральное состояние все хуже. "Когда кажется, что хуже быть не может, становится еще хуже... Лучше б просто расстреляли по-быстрому, и не видеть это все", - написал он

Игорь Лосик под стражей уже девятый месяц, следственных действий не ведется суда не было. Вчера выяснилось, что Игорю выставляют новое новое обвинение. Политзаключенный прямо в кабинете следователя попытался перерезать вены и объявил сухую голодовку. 

Его жена Дарья Лосик в тот же день записала видеообращение, в котором потребовала прекратить издеваться над мужем. 

Вчера же стало известно, что в тюрьме резал вены политзаключенный блогер Сергей Петрухин, которого поместили там в невыносимые условия.  

Сейчас, кроме Игоря, голодают еще трое политзаключенных. Активист Дмитрий Фурманов объявил голодовку во время очередного судебного заседания в Гродно, причиной он назвал условия содержания. 

Наталья Херше, гражданка Швейцарии, которую осудили в Беларуси на 2,5 года, объявила голодовку уже второй раз. В первый раз это был протест из-за того, что ей не передавали письма и фактически обрубили связь с внешним миром. 

В Гродно держит сухую голодовку музыкант Игорь Банцер, над которым сейчас идет суд. Он объявил голодовку еще 3 марта, в первый день суда, сегодня должно пройти очередное заседание.   

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