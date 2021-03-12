Ад в белорусских тюрьмах: двое политзаключенных вскрыли вены, четверо голодают

Игорь Лосик под стражей уже девятый месяц, следственных действий не ведется суда не было. Вчера выяснилось, что Игорю выставляют новое новое обвинение. Политзаключенный прямо в кабинете следователя попытался перерезать вены и объявил сухую голодовку.

Его жена Дарья Лосик в тот же день записала видеообращение, в котором потребовала прекратить издеваться над мужем.

Вчера же стало известно, что в тюрьме резал вены политзаключенный блогер Сергей Петрухин, которого поместили там в невыносимые условия.

Сейчас, кроме Игоря, голодают еще трое политзаключенных. Активист Дмитрий Фурманов объявил голодовку во время очередного судебного заседания в Гродно, причиной он назвал условия содержания.

Наталья Херше, гражданка Швейцарии, которую осудили в Беларуси на 2,5 года, объявила голодовку уже второй раз. В первый раз это был протест из-за того, что ей не передавали письма и фактически обрубили связь с внешним миром.