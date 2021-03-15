"Мне не до секса на соревнованиях". Пловчиха Ефимова высказалась о запретах на Олимпиаде в Токио

Чемпионат России по плаванию, который станет отбором на Олимпийские игры в Токио, пройдёт с 3 по 9 апреля в Казани. В преддверии этого турнира Ефимова дала большое интервью порталу Sport24, в котором прокомментировала ограничения, которые будут введены на предстоящих Играх в Токио.

Спортсменку спросили: "На Играх будет масса коронавирусных ограничений: запрет на посещение других соревнований, вылазки в туристические места и даже секс. Пугает?".

"Неприятно, что не получится никуда выйти, но лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак. Подождите, вы сказали про запрет на секс? Ха-ха, мне не до этого на соревнованиях (смеётся). И многим спортсменам тоже. Обидно, конечно, что не получится посещать другие соревнования. В 2016 году после своих выступлений мы ходили и до конца Олимпийских игр болели за наших ребят. Сейчас, скорее всего, придётся просто уезжать и смотреть по телевизору", - цитирует Ефимову Sport24.

Также Ефимова призналась, что готова сделать прививку от коронавирусной инфекции, если этого потребуют организаторы Олимпийских игр в Токио. "Я спокойно к этому отношусь. Если надо, сделаю. Правда, я всё ещё не знаю, как они будут проводить Игры. Представляете, вот так вот готовишься, готовишься, а перед соревнованиями тебе делают прививку, и ты заболеваешь. Или уже в Токио у тебя оказывается положительный тест. Будет очень обидно", - сказала пловчиха.

Российская спортсменка призналась, что ей будет непривычно выступать на соревнованиях в столице Японии без национального флага и других государственных атрибутов. "Это неприятный аспект. Будет непривычно. Я, честно говоря, сильно не думала об этом. Можно вообще включить "Нас не догонят", - сказала спортсменка.