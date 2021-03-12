Роналду может вернуться в "Реал"

Как сообщает источник, агент футболиста Жорже Мендеш уже обсудил с президентом "Реала" Флорентино Пересом возможное возвращение португальца в Мадрид.

Ранее журналист Никола Скира в своём Twitter также сообщал о том, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи форварда по окончании сезона, хотя контракт с ним рассчитан до июля 2022 года. Причиной стала высокая зарплата Роналду - 31 миллион евро в год.

Португалец перешёл в "Ювентус" летом 2018 года, сумма трансфера с учётом всех бонусов и комиссионных составила 115 миллионов евро.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридской команды он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, будучи игроком "Реала" португалец стал обладателем четырёх "Золотых мячей".