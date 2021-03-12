Видео: таллиннская больница показала реальные очереди из скорых

В пятницу, 5 марта, в ЭМО Ида-Таллиннской центральной больницы приехали 62 машины скорой помощи, хотя обычно их число не превышает 50.

"Была постоянная очередь из карет скорой помощи, большинство из них привозили пациентов с коронавирусом. Семь машин скорой помощи в очереди - такое уже бывало и раньше, но не каждый день, - прокомментировал Rus.Postimees неделю назад распространяющийся в соцсетях снимок руководитель Центра неотложной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Мярт Пыллувеэр. - Очередь из машин скорой помощи возникает не каждый день, но иногда это случается, когда приходит много вызовов из одного региона и одновременно поступает много пациентов, которых необходимо госпитализировать".

Столичная неотложка активизировала все свои мощности, поскольку почти каждые 20 минут таллиннской скорой поступают вызовы, связанные с коронавирусом, сообщил тогда главный врач службы Tallinna Kiirabi Рауль Адлас.

По его словам, очереди из машин скорой помощи у приемного покоя ЭМО уже не редкость. "Две последние недели мы работаем на полную мощность и уже задействовали половину снаряжения из запасов на случай катастроф", - пояснил неделю назад Адлас BNS.