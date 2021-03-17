ФОТО: Publicitātes foto

Переход нашего жизненного уклада в цифровую среду заставляет уделять особое внимание безопасности данных, хранящихся на устройствах, потому что киберпреступность тоже активизировалась. Чтобы жители Латвии могли определить свой уровень знаний в области кибербезопасности, технологическая компания Huawei провела тест*, результаты которого показали, что более половины или 64 % опрошенных имеют приблизительное представление о кибербезопасности, что указывает на недостаточное понимание важности безопасности данных. Поэтому эксперт технологической компании Huawei рассказывает о приемах, которые можно легко сделать частью своей обычной жизни и которые помогут защитить наши данные и сенситивную информацию от попадания в руки киберпреступников.

Регулярно посещая различные приложения и проходя по ссылкам, особенно важно постоянно заботиться о безопасности своих данных, защищая себя и окружающих, потому что нередко целью хакерской атаки является не сам пользователь, а база его контактов. Ассортимент инструментов цифровой безопасности очень широк и ими легко пользоваться, поэтому у пользователей нет причин для беспокойства о том, что быть в кибербезопасности означает вкладывать много ресурсов в поддержку уровня безопасности», — поясняет Гунта Курсиша-Буткане (Gunta Kursiša-Butkāne), руководитель отдела развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.

Приложения из надежных источников

Несмотря на то, что большинство респондентов понимает, где надежнее и правильнее скачивать приложения, они не всегда выбирают наиболее безопасный путь. Распространенным среди злоумышленников способом получения информации является «установка капкана» — размещение поддельной гиперссылки в интернете или отправка ее в спаме, призывающем пользователей скачать якобы новое приложение или приложение, название которого на слуху, что на самом деле является попыткой получения личной информации.

ФОТО: Publicitātes foto

«Не всегда доступные для скачивания приложения безопасны, поэтому важно получать приложения только из надежных источников, например, Huawei AppGallery, где, благодаря четырехуровневой системе безопасности, прежде чем приложения станут доступны для скачивания, 37 % из них отклоняются, так как не выдерживают проверки и не соответствуют стандартам безопасности. При этом разработчики приложений должны входить под настоящим именем, чтобы разместить приложение на официальной платформе приложений Huawei. Таким образом, уменьшаются возможности размещения созданных со злым умыслом приложений от неизвестных лиц», — рассказывает эксперт.

Также нужно учитывать оценки и отзывы других пользователей. Если о приложении высказано несколько негативных мнений, выставлена плохая общая оценка или приложение стало доступно сравнительно недавно, то имеются основания для подозрений, что это приложение создано с целью получения данных его пользователей.

Надежный пароль — лучший инструмент безопасности пользователя

Создание пароля — ответственный процесс, к которому нужно подходить серьезно и творчески. Дата рождения, кличка домашнего животного или детское прозвище — не основа для надежного пароля, а подсказка для злоумышленников. Создавая новый пароль, нужно стараться составить его из неважной для пользователя информации, используя как можно больше символов, включая цифры, чтобы созданную комбинацию было как можно труднее угадать. Также не рекомендуется увлекаться использованием одного и того же пароля для нескольких приложений или аккаунтов, потому что, если будет угадан один, то киберугрозе будут подвержены и все другие аккаунты.

ФОТО: Publicitātes foto

Несмотря на то, что большинство опрошенных или 91 % знает, какую информацию безопасно использовать при создании нового пароля, только 48 % знают, как правильно его хранить. Часто пароли хранятся на устройстве в приложении для создания заметок или записываются на стикере, который приклеивается к дальнему углу ящика. Ни один из этих способов не считается безопасным.

«В наши дни доступно множество решений для удобного создания надежных паролей. Чтобы пароль был на 100 % надежен, одним из наиболее эффективных способов являются приложения для создания надежных паролей, которые генерируют случайные комбинации символов и одновременно проверяют их аутентичность и соответствие бесчисленным стандартам безопасности. Huawei AppGallery предлагает несколько смарт-помощников для генерирования паролей, в том числе Passwordfy и Password secure, которые адаптированы к потребностям каждого пользователя, чтобы он мог создать надежные пароли и управлять ими. Кроме того, эти приложения предлагают сохранить пароль для дальнейшего использования, поэтому решается и вопрос хранения пароля с помощью смарт-помощника для управления паролями», — подчеркивает Г. Курсиша-Буткане.

Невидимый щит в борьбе с вредоносным программным обеспечением

Вредоносное программное обеспечение часто обозначается более узнаваемыми терминами, например, «вирус», «троян» или «вирус-вымогатель», но цель у всех одна — получить доступ к информации, принадлежащей пользователю. Несмотря на то, что данные опроса свидетельствуют о том, что большинство жителей Латвии или 88 % информированы о значении вредоносного программного обеспечения и вреде, которое оно наносит, имеет смысл пополнить знания о том, как с этим бороться.

«Простой и эффективный способ проактивной борьбы с вредоносным программным обеспечением — регулярные обновления программного обеспечения и приложений на всех устройствах, принадлежащих пользователю. Часто предусмотренные производителем обновления программ предполагают инсталляцию новых уровней безопасности, что помогает незаметно для пользователя предотвращать утечку данных или попытки хакеров получить персональные данные или важную для пользователя информацию. Заботясь об этом, следует учитывать, что приложения, для которых больше не выходят обновления, являются легкой добычей для злоумышленников, поэтому такие приложения лучше своевременно удалять», — рекомендует эксперт, добавляя, что наряду с регулярными обновлениями должно быть и надежное антивирусное программное обеспечение, которое совместно с обновлениями производителей будет заботиться о безопасности файлов и личной информации пользователя.

Двойное не рвется

Новым и удобным средством безопасности, с которым большинство или 90 % пользователей уже знакомы, является установка двойной аутентификации, которая, когда пользователь заходит с нового устройства, требует не только привычный пароль, но и уникальный код безопасности, который можно получить в виде сообщения или телефонного звонка. Таким образом, пользователь уверен в том, что если кому-то удастся получить пароль от его аккаунта, то уникальный код безопасности злоумышленнику будет не так легко получить, а это не даст ему возможности использовать чужие данные со злым умыслом.

ФОТО: Publicitātes foto

Если все-таки есть основания для подозрений, что аккаунт пользователя взломан, нужно немедленно заменить старый пароль новым, разумеется, не связывая информацию с предыдущим паролем.

*О тесте