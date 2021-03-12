С 15 марта посещать детские сады будет не рекомендовано нескольким группам детей
Со следующей недели, с 15 марта, будет рекомендовано водить в детские сады только тех детей, родители которых не могут работать удаленно, постановил Кабинет министров.
Со следующей недели, с 15 марта, будет рекомендовано водить в детские сады только тех детей, родители которых не могут работать удаленно, постановил Кабинет министров.
Детсады также будут доступны для детей, родители которых работают удаленно, но не могут следить за ребенком параллельно с выполнением рабочих обязанностей.
Цель регулирования - обеспечить меньшее число детей в детсадовских группах, чтобы эффективнее ограничивать распространение Covid-19.
Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис подчеркнул, что не стоит путать это с дежурными группами в детсадах, поскольку группы разных возрастов не будут смешиваться.