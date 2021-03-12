Пт, 12.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

С 15 марта посещать детские сады будет не рекомендовано нескольким группам детей

Детский сад ФОТО: pixabay.com

Со следующей недели, с 15 марта, будет рекомендовано водить в детские сады только тех детей, родители которых не могут работать удаленно, постановил Кабинет министров.

Детсады также будут доступны для детей, родители которых работают удаленно, но не могут следить за ребенком параллельно с выполнением рабочих обязанностей.

Цель регулирования - обеспечить меньшее число детей в детсадовских группах, чтобы эффективнее ограничивать распространение Covid-19.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис подчеркнул, что не стоит путать это с дежурными группами в детсадах, поскольку группы разных возрастов не будут смешиваться.

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