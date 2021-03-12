Какое главное условие для получения "паспорта о вакцинации" для путешествий?

Согласно Euronews, граждане стран-членов Европейского Союза могут быть вакцинированы против Covid-19 другими вакцинами, которые не были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, но этим людям не будет выдан паспорт о вакцинации Covid-19.

Уже сообщалось, что идея введения единого сертификата или паспорта вакцинации против Covid-19 в Европе вызвала большой резонанс на встрече лидеров Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (ЕК), заявила, что уже достигнута договоренность относительно объема необходимой информации. Однако окончательное решение о том, что делать с таким сертификатом, будет зависеть от каждого государства-члена.

Фон дер Ляйен считает, что такая система может быть введена в действие не раньше чем через три месяца. Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш считает, что о введении различных льгот для вакцинированного населения можно будет судить только тогда, когда вакцины станут широко доступны.

Такой пропуск постепенно позволит людям "безопасно перемещаться в пределах ЕС или за границу для работы или туризма", добавила она.

По словам Ляйен, ЕК "в ближайшие месяцы" попытается создать техническую основу для цифрового сертификата, который будет принят во всех 27 странах ЕС, сказала Ляйен на встрече с немецкими депутатами Европарламента и членами Бундестага.