Сборная Латвии по футболу в июне сыграет против Германии
7 июня в Дюссельдорфе состоится товарищеский матч между сборными Латвии и Германии, которая в данный момент занимает 13-е место в мировом рейтинге FIFA.
7 июня в Дюссельдорфе состоится товарищеский матч между сборными Латвии и Германии, которая в данный момент занимает 13-е место в мировом рейтинге FIFA.
Сборная Латвии не встречалась с такого ранга соперниками с 1999 года, когда Бразилия возглавляла рейтинг FIFA.
Латвийские футболисты проведут товарищеский матч в Германии между двумя играми в Кубке Балтии - 4 июня против Литвы и 10 июня против Эстонии. Для немецких футболистов этот матч станет проверочным накануне чемпионата Европы по футболу, который пройдёт с 12 июня по 12 июля.
Германия на Евро-2020 выступит в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.
"Если мы хотим видеть прогресс нашей национальной сборной на международной арене, то нам необходимы спарринги с сильными соперниками. Германия без сомнений является таковым.
Примечательно также то, что этот матч пройдёт в год 100-летия Латвийской федерации футбола. Особенный матч в особенное время и своего рода подарок как латвийским болельщикам, так и самим футболистам", - сказал президент ЛФФ Вадим Ляшенко.
До этого сборные Латвии и Германии встречались между собой три раза - дважды сильнее оказались немцы и один матч, который состоялся на Евро-2004, завершился вничью (0:0).