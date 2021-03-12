Пт, 12.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Сборная Латвии по футболу в июне сыграет против Германии

Латвийские футболисты ФОТО: Latvijas Futbola federācija

7 июня в Дюссельдорфе состоится товарищеский матч между сборными Латвии и Германии, которая в данный момент занимает 13-е место в мировом рейтинге FIFA.

Сборная Латвии не встречалась с такого ранга соперниками с 1999 года, когда Бразилия возглавляла рейтинг FIFA.

Латвийские футболисты проведут товарищеский матч в Германии между двумя играми в Кубке Балтии - 4 июня против Литвы и 10 июня против Эстонии. Для немецких футболистов этот матч станет проверочным накануне чемпионата Европы по футболу, который пройдёт с 12 июня по 12 июля.

Германия на Евро-2020 выступит в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.

"Если мы хотим видеть прогресс нашей национальной сборной на международной арене, то нам необходимы спарринги с сильными соперниками. Германия без сомнений является таковым.

Примечательно также то, что этот матч пройдёт в год 100-летия Латвийской федерации футбола. Особенный матч в особенное время и своего рода подарок как латвийским болельщикам, так и самим футболистам", - сказал президент ЛФФ Вадим Ляшенко.

До этого сборные Латвии и Германии встречались между собой три раза - дважды сильнее оказались немцы и один матч, который состоялся на Евро-2004, завершился вничью (0:0).

НАВЕРХ
Back