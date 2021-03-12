Сборная Латвии по футболу в июне сыграет против Германии

Сборная Латвии не встречалась с такого ранга соперниками с 1999 года, когда Бразилия возглавляла рейтинг FIFA.

Латвийские футболисты проведут товарищеский матч в Германии между двумя играми в Кубке Балтии - 4 июня против Литвы и 10 июня против Эстонии. Для немецких футболистов этот матч станет проверочным накануне чемпионата Европы по футболу, который пройдёт с 12 июня по 12 июля.

Германия на Евро-2020 выступит в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.

"Если мы хотим видеть прогресс нашей национальной сборной на международной арене, то нам необходимы спарринги с сильными соперниками. Германия без сомнений является таковым.

Примечательно также то, что этот матч пройдёт в год 100-летия Латвийской федерации футбола. Особенный матч в особенное время и своего рода подарок как латвийским болельщикам, так и самим футболистам", - сказал президент ЛФФ Вадим Ляшенко.