"Ноа" из Юрмалы не допущена до чемпионата Латвии по футболу

Решение опубликовано на официальном сайте ЛФФ. Это значит, что в сезоне-2021 в чемпионате Латвии будет представлено восемь команд.

Дисциплинарный комитет ЛФФ пришёл к выводу, что "Ноа" не соответствует сразу нескольким критериям лицензирования, которые необходимы чтобы сохранить лицензию LFF-A для участия в чемпионате Латвии.

В связи с этим, выданная ранее клубу лицензия была аннулирована. В ближайшее время календарь чемпионата Латвии будет обновлён без учёта матчей "Ноа" из Юрмалы.

Стоит отметить, что пресс-служба "Ноа" в своём Twitter-аккаунте заявила, что не получила никакой информации от ЛФФ.

"Продолжаем подготовку к игре с "Валмиерой"", - говорится в сообщении.

До 2021 года клуб базировался в Даугавпилсе и носил название "Локомотив". В сезоне 2020 года "Локомотив" выиграл турнир Первой лиги и получил право на переход в Высшую лигу. В том же году клуб приобрел армянский холдинг "Ноа", которому также принадлежат одноимённый армянский клуб, итальянская "Сиена" (Серии D), "Юрдинген-05" (третья лига Германии) и рижское "Динамо".

7 марта уже бывший тренер "Ноа" Виктор Булатов в интервью Sport24 рассказал, что холдинг "Ноа" не смог договориться с бывшим хозяином Александром Якубовским и в итоге вышел из проекта.