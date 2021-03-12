Проблемы с доставкой вакцин от Covid-19 существенно усложняют работу семейных врачей

Несмотря на то, что отзыв одной серии вакцин AstraZeneca не причинил семейным врачам серьезных неудобств, поскольку эти вакцины получили только отдельные врачи, проблемы с доставкой вакцин из-за компании Oribalt Riga вызвали значительные трудности.

Как сообщалось, Oribalt Riga не развезла вакцины от Covid-19 своевременно, из-за чего Минздрав решил расторгнуть с ней договор. В четверг эти вакцины помогли доставить две другие компании - АО Recipe Plus и SIA Vakcina.

Семейные врачи согласовывают с пациентами, когда, в какое время и кому будут сделаны прививки. И врач, и пациенты планируют время, а потом выясняется, что вакцины не доставлены и вакцинацию придется отложить, подчеркнула Вейде.

"Семейным врачам и так поставляется мало вакцин, а такие события создают дополнительную напряженность", - подчеркнула она, добавив, что все эти сложности не способствуют тому, чтобы люди вакцинировались. Семейные врачи все чаще сталкиваются с нежеланием пациентов прививаться вакциной AstraZeneca, поэтому им приходится проводить дополнительные разъяснения.

Вейде подчеркнула важность скорейшей вакцинации как можно большего числа людей, чтобы защитить их от тяжелого течения заболевания или даже смерти. Если пациентов беспокоят возможные побочные эффекты вакцинации, семейные врачи пытаются объяснить, насколько они оправданы.