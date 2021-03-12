В "безопасных самоуправлениях" обучение можно будет возобновить на свежем воздухе

Разрешение будет действовать в течение двух недель в муниципалитетах, где совокупная заболеваемость Covid-19 не превышает 250 случаев на 100 000 человек. Таким образом, для учащихся начальных и средних школ будет возможно очное обучение.

По данным Министерства образования и науки (IZM), чтобы снизить психоэмоциональную нагрузку на учащихся, часть программы формального или неформального образования можно получить очно, на открытом воздухе, в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности. Группа обучающихся, участвующих в реализации образовательной программы, не может превышать 20 человек.

Минобрнауки разработало три варианта организации обучения на свежем воздухе:

Вариант А предусматривал, что 20 учеников могут участвовать в уроке в одной группе. Однако из-за высокой заболеваемости в Риге, Даугавпилсе и краях, граничащих с Эстонией, это не было реализовано.

предусматривал, что 20 учеников могут участвовать в уроке в одной группе. Однако из-за высокой заболеваемости в Риге, Даугавпилсе и краях, граничащих с Эстонией, это не было реализовано. Вариант B предусматривает обучение до 10 человек в группе, а вариант C - до 20 человек в группе, но только в эпидемиологически безопасных муниципалитетах с двухнедельным порогом заболеваемости, не превышающим 250.