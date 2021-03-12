Эстония стала страной с самым высоким уровнем заражения в мире. А что Латвия?

Подъем на вершину мирового рейтинга заболеваемости коронавирусом произошел за счет прошлой недели. В Эстонии рост за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей составил 15 процентов.
В Чешской Республике, которая долгое время лидировала, показатели, напротив, упали: за последние семь дней было выявлено на 5,4% меньше случаев, чем неделей ранее.
По сравнению с последними 14 днями, чехи по-прежнему на первом месте, но если та же тенденция сохранится, то подъем Эстонии на первое место и в более долгосрочном срезе будет лишь вопросом времени.
Страны с самыми высокими в мире показателями инфицирования за последние 7 дней и показатели инфицирования:
1. Эстония 1111
2. Чехия 1086
3. Черногория 903
4. Сан-Марино 820
5. Мальта 664
6. Венгрия 636
7. Иордания 613
8. Сербия 598
9. Ливан 461
10. Кипр 406
11. Швеция 383
...
33. Латвия 273
49. Leedu 162
61. Soome 113
Источник: Университет Джонса Хопкинса