Эстония стала страной с самым высоким уровнем заражения в мире. А что Латвия?

Подъем на вершину мирового рейтинга заболеваемости коронавирусом произошел за счет прошлой недели. В Эстонии рост за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей составил 15 процентов.

В Чешской Республике, которая долгое время лидировала, показатели, напротив, упали: за последние семь дней было выявлено на 5,4% меньше случаев, чем неделей ранее.

По сравнению с последними 14 днями, чехи по-прежнему на первом месте, но если та же тенденция сохранится, то подъем Эстонии на первое место и в более долгосрочном срезе будет лишь вопросом времени.