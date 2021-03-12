Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно
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Эстония стала страной с самым высоким уровнем заражения в мире. А что Латвия?

Первое ковидное отделение Ляэне-Таллиннской центральной больницы. ФОТО: Sander Ilvest

Если в последние недели Эстония по уровню заражения уступала чехам, то сегодня картина изменилась. За последние семь дней в Эстонии положительный тест на коронавирус сдали в пересчете на миллион жителей  1 111 человек, что является самым высоким показателем в мире, пишет Rus.Postimees.

Подъем на вершину мирового рейтинга заболеваемости коронавирусом произошел за счет прошлой недели. В Эстонии рост за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей составил 15 процентов. 

В Чешской Республике, которая долгое время лидировала, показатели, напротив, упали: за последние семь дней было выявлено на 5,4% меньше случаев, чем неделей ранее.

По сравнению с последними 14 днями, чехи по-прежнему на первом месте, но если та же тенденция сохранится, то подъем Эстонии на первое место и в более долгосрочном срезе будет лишь вопросом времени.

Страны с самыми высокими в мире показателями инфицирования за последние 7 дней и показатели инфицирования: 

1. Эстония 1111

2. Чехия 1086

3. Черногория 903

4. Сан-Марино 820

5. Мальта 664

6. Венгрия 636

7. Иордания 613

8. Сербия 598

9. Ливан 461

10. Кипр 406

11. Швеция 383

...

33. Латвия 273

49. Leedu 162 

61. Soome 113

Источник: Университет Джонса Хопкинса

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