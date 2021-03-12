Пт, 12.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Полиция будет следить за соблюдением эпидемиологических требований в общественном транспорте.

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 11 марта, правительство решило, что госполиции и муниципальной полиции будет поручено обеспечить контроль за соблюдением эпидемиологических требований в общественном транспорте.

В то же время Кабинет министров (КМ) не принял решения одобрить ранее направленное предложение Оперативной руководящей группы о том, чтобы количество пассажиров в транспортном средстве не превышало 30% его вместимости. Правительство оставило этот вопрос на усмотрение каждого муниципалитета, поручив ему при необходимости реорганизовать поездки или составы общественного транспорта.

Поправки к приказу Кабинета министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации позволяют сотрудникам полиции контролировать требования, введенные в Латвии с 7 декабря прошлого года, которые предусматривают, что перевозчики общественного транспорта должны организовывать посадку и высадку пассажиров таким образом, чтобы количество пассажиров транспортного средства не превышало 50% от возможного максимального количества. Если в силу характера транспортного средства невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, в нем должны быть промаркированы места, обеспечивающие соблюдение требований.

Принятые изменения также требуют от перевозчиков общественного транспорта назначить лицо, ответственное за разработку, координацию и обеспечение соблюдения протоколов эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 с 9 ноября по 6 апреля в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.

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