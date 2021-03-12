Кризис Covid-19 нанес аэропорту "Рига" убытки в размере 15,5 млн евро, а оборот сократил вдвое

По сравнению с 2019 годом нетто-оборот компании в прошлом году сократился больше, чем вдвое, а именно на 54%. В 2019 году нетто-оборот аэропорта "Рига" составил почти 65 миллионов евро, а в 2020 году - всего 29,8 миллиона евро.

Авиационные услуги принесли аэропорту в прошлом году 15 миллионов евро, что на 63% меньше, чем было запланировано бюджетом. Сократились доходы и от неавиационных услуг, составив 14,7 млн евро, что на 39% меньше, чем годом ранее.

Тем не менее благодаря эффективным мерам по сокращению затрат, а также достигнутым договоренностям относительно расчетов с авиаперевозчиками, убытки компании были ниже, чем прогнозировалось весной прошлой года (в начале кризиса). Несмотря на высокую долю фиксированных расходов, которую невозможно уменьшить без существенного изменения операционной деятельности, в прошлом году аэропорту удалось сократить свои расходы на 26% (15,6 млн евро).

Лайла Одиня, председатель правления аэропорта "Рига": "Сознавая значение аэропорта для народного хозяйства Латвии, мы в прошлом году поставили перед собой задачу - не только обеспечить обслуживание пассажиров в соответствии с высочайшими стандартами безопасности здоровья, но и подготовиться к будущим трудностям. В 2020 году аэропорт активно работал над развитием тех направлений деятельности, на которые пандемия повлияла в наименьшей степени. Это грузоперевозки, создание бизнес-парка будущего и реализация важнейших проектов развития инфраструктуры. Мы продолжим работу над диверсификацией деятельности и в этом году, так как показатели первых месяцев года свидетельствуют, что 2021 год для авиационной отрасли, вероятно, будет еще более трудным, чем прошлый.

Чтобы оперативнее реагировать на меняющуюся ситуацию, аэропорт разработал план преодоления кризиса, включающий модели действия в соответствии с различными сценариями будущих событий".

С учетом перспектив развития в аэропорту "Рига" в 2020 году было реализовано несколько масштабных инвестиционных проектов. В частности, начал работать новый специализированный грузовой перрон, который в будущем станет центром парка грузоперевозок RIX Cargo City. Кроме того, расширен 2-й перрон, предназначенный для обслуживания самолетов бизнес-авиации, построена взлетно-посадочная площадка для вертолетов, обновлено покрытие части взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Причем новая рулежная дорожка скоростного схода и осевые огни перронов способствуют повышению экологичности аэропорта за счет сокращения выбросов CO2. Общий объем инвестиций в прошлом году составил 13,8 миллиона евро.

Как уже сообщалось, в прошлом году аэропорт "Рига" обслужил немногим более 2 миллионов пассажиров и 35,6 тысячи рейсов, что соответственно на 74% и 59% меньше, чем годом ранее.