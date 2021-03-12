Депутат эстонского парламента: себя я вакцинировать не позволю и другим не советую

Грюнталь пояснил, что вакцина AstraZeneca вакцина все еще находится на стадии тестирования, и ее побочные эффекты неизвестны. "Эстония в настоящее время является лабораторией по испытанию вакцинации", - сказал он.

Грюнталь заявил, что в данный момент в стране происходит пропагандистская война, чтобы как можно больше людей согласились вакцинироваться. По его мнению, это однако должно быть выбором каждого человека. Также он признал, что, поскольку сам не намерен вакцинироваться, не советует это и другим.