Пт, 12.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

С завода и из силовиков - в IT и дальнобойщики. Как белорусам пришлось менять профессию в 2020-м

Протесты в Беларуси ФОТО: AFP/SCANPIX

У Виктора была своя фирма по производству мебели, а теперь он - дальнобойщик. Екатерина работала технологом на заводе, теперь она - тестировщик. Александр был офицером пограничной службы, но после увольнения подался в IТ... Экономический кризис из-за коронавируса и выражение гражданской позиции после выборов в 2020 году многих белорусов заставили покинуть привычную работу из-за увольнения или в знак протеста. Читатели Hrodna.life рассказали, как меняли профессию - и выиграли ли.

Работала технологом на заводе, ушла в IT

Екатерина работала технологом на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ). В столицу девушка перебралась в 2018 году как молодой специалист. В июле 2020 у нее закончилась отработка и ей продлили контракт еще на полгода.

"Утром 9 августа я проголосовала на выборах, а после обеда уже не было интернета. Я живу на окраине и не видела происходящего в центре. Но информация от людей о сильных противостояниях протестующих и силовиков доходила до меня. 10 августа я приехала на работу и узнала о всех происходящих в Минске ужасах".

После новостей о событиях в столице Екатерина проработала на заводе еще пять дней. 14 августа она сама приняла участие в протестах - вышла с цветами в центр столицы. 16 августа она была на самом многочисленном марше в Минске.

"17 августа я узнала, что на МЗКТ приезжает Лукашенко. Я хотела быть там и услышать его. Мне интересно было, что же он скажет людям после нескольких дней войны, убийств и ужаса".

Екатерина обратилась к руководству с просьбой попасть на встречу к Лукашенко, но ей отказали.

"Сказали идти работать и не стали слушать мою позицию. Я была удивлена, что не могу с рабочими присутствовать на мероприятии, о котором было объявлено заранее".

В тот же день Екатерина написала заявление об увольнении. С августа 2020 года она так и не вышла на работу. Стала изучать тестирование в IT, участвует в протестной деятельности.

"Тестирование - это логическое продолжение моей прошлой профессиональной деятельности. В мои обязанности входила разработка новых видов продукции, контроль качества, написание документации, обратная связь от покупателей и много другого, что пересекается с тестированием".

Училась Екатерина онлайн. Сначала освоила бесплатный курс, потом оплатила более продвинутый. Сейчас девушка проходит стажировку онлайн, но считает, что лучше на начальном этапе работать в офисе.

"Джуну [Junior QA Engineer - человек, который уже имеет какие-то навыки и опыт в тестировании - Hrodna.life] на самом деле очень тяжело в формате онлайн и изначально. Год назад, когда я начала интересоваться тестированием, везде звучало, что первый год работы должен быть в офисе. Я с этим согласна. Но пришёл коронавирус и все резко изменилось, большинство компаний так и осталось онлайн. А теперь ещё и релокейт [переезд компаний в другие страны - Hrodna.life]".

Екатерина после стажировки планирует найти работу. Говорит, сейчас большой конкурс на рынке труда, так как многие меняют сферу деятельности.

Был владельцем фирмы, ушел в дальнобойщики

Виктор до выборов 2020 года занимался изготовлением мебели, поставлял продукцию на государственные предприятия. Говорит, не все готовы были сразу платить, из-за чего в его фирме начались проблемы с финансированием.

"Как только начинал, было выгодно заниматься мебелью. Работал в Зельвенском районе. За пару базовых купил там здание детского сада. Рабочая сила не дорогая, доступная. Но потом начались проблемы. В районе частных производств мало, а проверяющих органов тьма. Постоянные проверки. Мне это надоело и я решил перевезти цех ближе к месту проживания, в Гродно".

Виктор говорит, что и в областном центре частные заказы не давали достойного заработка. Люди хотели себе мебель, но платить готовы были спустя время. В 2020 году гродненец решил временно поменять сферу деятельности и попробовал себя в роли дальнобойщика. Права уже были.

"По деньгам выходило хорошо. Фуру планировал как запасной вариант. Была надежда, что после выборов обратно вернусь к своим делам с мебелью, а сейчас смотрю, что надолго в профессии дальнобойщика. После выборов я окончательно закрыл юридическое лицо".

Работал в МЧС, стал маркетологом

Евгений до выборов президента в 2020 году работал в МЧС. Общий стаж составлял шесть лет. Его уволили 10 августа. Официально - по соглашению сторон, но Евгений считает, что он лишился работы из-за гражданской позиции. После выборов гродненец 15 суток провел в изоляторе временного содержания.

"После увольнения на мне висела сумма долга за контрактные деньги - 6800 рублей. Мне нужно было искать новую работу и я пошел на бесплатные курсы по программе инициативы FreeIT".

2,5 месяца Евгений учился на интернет-маркетолога - посчитал это направление разноплановым и динамичным. Говорит, в маргетинге невозможно оставаться на месте и всегда нужно совершенствоваться.

"Мне это нравится. Это направление охватывает многие сферы. Хорошие возможности развития и роста. Освоив основы маркетинга и продаж, можно начать бизнес в любой сфере, с любыми доходами и оборотами".

Основные трудности, с которыми столкнулся Евгений, это финансовые вопросы. Пока у него нет крупных заказов.

"Это вопрос времени. Доволен ли я? Конечно! Я поступил по совести и начал своё дело. Всё наладится, нужно только время".

Был офицером пограничной службы, ушел в IT

Александра Васько уволили из органов пограничной службы 21 августа 2020 года за гражданскую позицию. Там он проработал 13 лет (с учетом пяти лет обучения в Академии). Поводом для увольнения, по мнению Александра, могло стать видео в Instagram, в котором он обратился к народу и силовикам.

Официально его уволили за "систематическое нарушение условий контракта": за два дня после публикации видео у него появилось 5 дисциплинарных взысканий. После ухода из органов пограничной службы Александр не захотел уезжать из Беларуси и осенью начал искать новой работы.

"Я хотел найти работу в сфере информационных технологий. На слуху у многих была инициатива ByChange, волонтеры которой помогали людям, уволенным за гражданскую позицию, пройти обучение и найти новую работу".

Александр подал заявку и пока ждал рассмотрения, начал учиться сам.

"В то время очень много компаний проводили различные курсы и тренинги, в основном бесплатно. Они обучали людей и рассматривали вопрос об их трудоустройстве. На одном из ресурсов я прошел профориентационный тренинг, побеседовал с людьми, посмотрел ряд лекций, прошел тесты".

Специализации были разные: от бизнес-анализа до тестирования. Срок обучение тоже отличался: от трех месяцев до года. Александр выбрал тестирование.

"Я понимал, что могу потратить на обучение от трех до шести месяцев. Таким образом отсеялись специальности, связанные с программированием, обучение по которым занимает около года".

В ноябре 2020 года Александру дала доступ к обучающему курсу одна из беларусских компаний. А спустя еще некоторое время он получил положительный ответ от инициативы ByChange.

"Так получилось, что я проходил два курса одновременно. Было сложно. Свободного времени практически не оставалось. Но эти курсы не мешали, а наоборот, дополняли друг друга. Дополнительно приходилось заниматься английским языком".

Обучение проходило дистанционно. В программе были теория и практика. Александру помогали менторы - люди, которые давно работают и состоялись как специалисты.

"Оба курса я уже завершил, по результатам одного из них ожидаю отзыва и получения сертификата. Но еще во время учебы я просматривал вакансии, рассылал резюме компаниям, которые ищут специалистов. В некоторых компаниях проходил собеседования. По результатам одного из них мне предложили работу. 11 марта у меня был первый рабочий день в качестве аналитика данных. И я этим очень доволен!"

Из сложностей такой кардинальной смены профессии Александр отмечает необходимость знать английский язык. Другая сложность - совершенно другая отрасль. Работая пограничником, Александр занимался юриспруденцией, уголовным и административным процессами. По работе приходилось часто общаться с иностранцами. Работа предусматривала большой объем документов, множество отчетов и статистики. Этот навык работы с документами и отчетностью при трудоустройстве в IT тоже приветствуется.

НАВЕРХ
Back