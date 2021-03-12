С завода и из силовиков - в IT и дальнобойщики. Как белорусам пришлось менять профессию в 2020-м

Работала технологом на заводе, ушла в IT

Екатерина работала технологом на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ). В столицу девушка перебралась в 2018 году как молодой специалист. В июле 2020 у нее закончилась отработка и ей продлили контракт еще на полгода.

"Утром 9 августа я проголосовала на выборах, а после обеда уже не было интернета. Я живу на окраине и не видела происходящего в центре. Но информация от людей о сильных противостояниях протестующих и силовиков доходила до меня. 10 августа я приехала на работу и узнала о всех происходящих в Минске ужасах".

После новостей о событиях в столице Екатерина проработала на заводе еще пять дней. 14 августа она сама приняла участие в протестах - вышла с цветами в центр столицы. 16 августа она была на самом многочисленном марше в Минске.

"17 августа я узнала, что на МЗКТ приезжает Лукашенко. Я хотела быть там и услышать его. Мне интересно было, что же он скажет людям после нескольких дней войны, убийств и ужаса".

Екатерина обратилась к руководству с просьбой попасть на встречу к Лукашенко, но ей отказали.

"Сказали идти работать и не стали слушать мою позицию. Я была удивлена, что не могу с рабочими присутствовать на мероприятии, о котором было объявлено заранее".

В тот же день Екатерина написала заявление об увольнении. С августа 2020 года она так и не вышла на работу. Стала изучать тестирование в IT, участвует в протестной деятельности.

"Тестирование - это логическое продолжение моей прошлой профессиональной деятельности. В мои обязанности входила разработка новых видов продукции, контроль качества, написание документации, обратная связь от покупателей и много другого, что пересекается с тестированием".

Училась Екатерина онлайн. Сначала освоила бесплатный курс, потом оплатила более продвинутый. Сейчас девушка проходит стажировку онлайн, но считает, что лучше на начальном этапе работать в офисе.

"Джуну [Junior QA Engineer - человек, который уже имеет какие-то навыки и опыт в тестировании - Hrodna.life] на самом деле очень тяжело в формате онлайн и изначально. Год назад, когда я начала интересоваться тестированием, везде звучало, что первый год работы должен быть в офисе. Я с этим согласна. Но пришёл коронавирус и все резко изменилось, большинство компаний так и осталось онлайн. А теперь ещё и релокейт [переезд компаний в другие страны - Hrodna.life]".

Екатерина после стажировки планирует найти работу. Говорит, сейчас большой конкурс на рынке труда, так как многие меняют сферу деятельности.

Был владельцем фирмы, ушел в дальнобойщики