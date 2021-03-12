С завода и из силовиков - в IT и дальнобойщики. Как белорусам пришлось менять профессию в 2020-м

"Как только начинал, было выгодно заниматься мебелью. Работал в Зельвенском районе. За пару базовых купил там здание детского сада. Рабочая сила не дорогая, доступная. Но потом начались проблемы. В районе частных производств мало, а проверяющих органов тьма. Постоянные проверки. Мне это надоело и я решил перевезти цех ближе к месту проживания, в Гродно".
Виктор говорит, что и в областном центре частные заказы не давали достойного заработка. Люди хотели себе мебель, но платить готовы были спустя время. В 2020 году гродненец решил временно поменять сферу деятельности и попробовал себя в роли дальнобойщика. Права уже были.
"По деньгам выходило хорошо. Фуру планировал как запасной вариант. Была надежда, что после выборов обратно вернусь к своим делам с мебелью, а сейчас смотрю, что надолго в профессии дальнобойщика. После выборов я окончательно закрыл юридическое лицо".
Работал в МЧС, стал маркетологом
Евгений до выборов президента в 2020 году работал в МЧС. Общий стаж составлял шесть лет. Его уволили 10 августа. Официально - по соглашению сторон, но Евгений считает, что он лишился работы из-за гражданской позиции. После выборов гродненец 15 суток провел в изоляторе временного содержания.
"После увольнения на мне висела сумма долга за контрактные деньги - 6800 рублей. Мне нужно было искать новую работу и я пошел на бесплатные курсы по программе инициативы FreeIT".
2,5 месяца Евгений учился на интернет-маркетолога - посчитал это направление разноплановым и динамичным. Говорит, в маргетинге невозможно оставаться на месте и всегда нужно совершенствоваться.
"Мне это нравится. Это направление охватывает многие сферы. Хорошие возможности развития и роста. Освоив основы маркетинга и продаж, можно начать бизнес в любой сфере, с любыми доходами и оборотами".
Основные трудности, с которыми столкнулся Евгений, это финансовые вопросы. Пока у него нет крупных заказов.
"Это вопрос времени. Доволен ли я? Конечно! Я поступил по совести и начал своё дело. Всё наладится, нужно только время".
Был офицером пограничной службы, ушел в IT
Александра Васько уволили из органов пограничной службы 21 августа 2020 года за гражданскую позицию. Там он проработал 13 лет (с учетом пяти лет обучения в Академии). Поводом для увольнения, по мнению Александра, могло стать видео в Instagram, в котором он обратился к народу и силовикам.
Официально его уволили за "систематическое нарушение условий контракта": за два дня после публикации видео у него появилось 5 дисциплинарных взысканий. После ухода из органов пограничной службы Александр не захотел уезжать из Беларуси и осенью начал искать новой работы.
"Я хотел найти работу в сфере информационных технологий. На слуху у многих была инициатива ByChange, волонтеры которой помогали людям, уволенным за гражданскую позицию, пройти обучение и найти новую работу".