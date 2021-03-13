Деньги и совесть, или чему учит история стачки на "Беларуськалии"

Почему стачка на "Беларуськалии" - это важно?

"Беларуськалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений в мире, а для белорусской экономики это предприятие - ключевой источник поступления валюты и денег в бюджет. На "Беларуськалии" работает около 17,5 тысячи человек, это шестая часть населения города Солигорска.

В начале августа 2020 года работники нескольких промышленных гигантов страны объявили о забастовке в знак протеста против фальсификации итогов президентских выборов и применения насилия к демонстрантам. Рабочие "Беларуськалия" присоединились к общенациональной стачке. Около 6 тысяч человек планировали принять в ней участие, но под жестким давлением администрации уступили. Добыча прекратилась на два дня - 17 и 18 августа, однако стачечный комитет на сдавался - в одном из эпизодов этого противостояния шахтер Юрий Корзун приковал себя наручниками в забое.

11 сентября Минский областной суд признал августовскую забастовку незаконной, стачком в ответ объявил о бессрочной акции протеста. Осенью 2020 года расправы над активистами стали массовыми. 19 ноября "Беларуськалий" уволил 49 бастовавших, а другие рабочие были подвергнуты арестам и репрессиям.

Международный резонанс

История с забастовкой и давлением на ее участников, вероятно, не получила бы такого международного резонанса, если бы не мировая значимость предприятия. 11 января 2021 года Светлана Тихановская написала письмо гендиректору Yara International Свейну Торе Холзетеру с просьбой пересмотреть контракт с белорусским партнером. Петицию к компании Yara International на сегодняшний день подписали почти 70 000 человек.

20 января руководство "Беларуськалия" внезапно объявило о готовности снять дисциплинарные взыскания с работников и снова принять уволенных ранее работников, если те подадут соответствующие заявления.

В ответ члены стачкома записали видеообращение, в котором не согласились с такой формулировкой: "Мы не согласны с формулировкой "принять на работу". Никто из нас не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов. Прекращение выполнения трудовых обязанностей носило вынужденный характер. Требуем восстановить каждого уволенного участника стачки на своем рабочем месте и незамедлительно начать выполнение выдвинутых ранее требований стачкома, после которых участники стачки смогут спокойно приступить к своим трудовым обязанностям", - говорилось в видеообращении.

В свою очередь, компания Yara International сообщила, что считает правильным решение "Беларуськалия" снять дисциплинарные взыскания и принять обратно уволенных работников, но отметила, что ожидает от компании уважения к правам работников и воздержания от репрессий по отношению к сотрудникам. Более того, 7 февраля, в Международный день солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской, на своем сайте Yara International разместила заявление, в котором говорится, что совет директоров компании "поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и укрепление прав трудящихся" и "осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты".

3 марта исполком Белорусского конгресса демократических профсоюзов выпустил заявление, в котором призвал Yara International не уходить с белорусского рынка и продолжить сотрудничество с "Беларуськалием". В Беларуси позиция Конгресса многим показалась ангажированной. В соцсетях вспоминали недавнюю историю, когда в январе 2021 года Белорусская федерация профсоюзов подготовила открытое письмо в Международную организацию труда с требованием отменить экономические санкции Евросоюза. Как сообщали официальные источники, письмо подписали тысячи рабочих. Однако совсем скоро выяснилось, что сотрудников предприятий фактически принуждали подписывать письмо.

Однако участники Конгресса настаивают на том, что уход Yara International только ухудшит положение рабочих. "Помимо Yara International, ни одна из иностранных компаний, в том числе известных, работающих в Беларуси, не руководствуется кодексом этики бизнеса и не ставит перед белорусскими партнерами в качестве безусловных условий, необходимых для дальнейшего продолжения сотрудничества, соблюдение ими прав человека и прав трудящихся", - говорится в заявлении. В качестве альтернативы Конгресс призывает иностранный бизнес, работающий в Беларуси, в том числе компании с мировым именем, такие как Shell, Siemens и другие, последовать примеру Yara International и взять за основу своего присутствия в Беларуси кодекс этики бизнеса, сделать условием продолжения сотрудничества с белорусскими партнерами соблюдение ими прав человека и прав трудящихся.