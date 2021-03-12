Работники сферы образования будут сдавать тесты на Covid-19 еженедельно

Министерство образования и науки (IZM) в приказе Кабинета Министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации пояснило, что проведение тестов для сотрудников дошкольных образовательных учреждений позволит быстрее выявить лиц из группы риска, которые могут быть инфицированы Covid-19.

Как сообщалось, с учетом того, что учащиеся в специальных учебных заведениях не могут соблюдать дистанцию ​​и основные принципы гигиены для снижения заболеваемости Covid-19, еженедельное тестирование на Covid-19 будет организовано также для сотрудников специальных учебных заведений, решил Кабинет министров.