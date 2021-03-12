Пт, 12.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Работники сферы образования будут сдавать тесты на Covid-19 еженедельно

ФОТО: Alexander Raths, Shutterstock.

Сотрудники учебных заведений будут еженедельно проходить тестирование на Covid-19 для обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья студентов и сотрудников учебных заведений, постановил Кабинет Министров в пятницу, 12 марта.

Министерство образования и науки (IZM) в приказе Кабинета Министров об объявлении режима чрезвычайной ситуации пояснило, что проведение тестов для сотрудников дошкольных образовательных учреждений позволит быстрее выявить лиц из группы риска, которые могут быть инфицированы Covid-19.

Еженедельное тестирование работников дошкольного образования будет финансироваться из государственного бюджета.

Как сообщалось, с учетом того, что учащиеся в специальных учебных заведениях не могут соблюдать дистанцию ​​и основные принципы гигиены для снижения заболеваемости Covid-19, еженедельное тестирование на Covid-19 будет организовано также для сотрудников специальных учебных заведений, решил Кабинет министров.

 
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