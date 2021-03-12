Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

В список возможных побочных эффектов AstraZeneca должна быть включена тяжелая аллергическая реакция

ФОТО: SIPA/Scanpix

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в пятницу, 12 марта, что инструкции по применению вакцины от Covid-19 AstraZeneca должны сопровождаться предупреждением о возможной тяжелой аллергической реакции.

Расположенное в Амстердаме агентство заявило, что рекомендовало обновить информацию о продукте, чтобы включить анафилаксию и гиперчувствительность к возможным побочным эффектам.

Рекомендация EMA основана на 41 сообщении о возможной анафилаксии среди примерно пяти миллионов человек, вакцинированных в Великобритании.

"После тщательного изучения данных [комитет EMA] считает, что по крайней мере некоторые из этих случаев могут быть связаны с вакциной", - говорится в сообщении агентства.

Однако EMA заявило, что тяжелая аллергическая реакция уже является "известным побочным эффектом, который может возникать очень редко" при получении вакцины.

В информации о продукте AstraZeneca уже указано, что за людьми следует внимательно наблюдать в течение как минимум 15 минут после вакцинации в случае аллергической реакции.

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