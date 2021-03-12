В список возможных побочных эффектов AstraZeneca должна быть включена тяжелая аллергическая реакция

Расположенное в Амстердаме агентство заявило, что рекомендовало обновить информацию о продукте, чтобы включить анафилаксию и гиперчувствительность к возможным побочным эффектам.
Рекомендация EMA основана на 41 сообщении о возможной анафилаксии среди примерно пяти миллионов человек, вакцинированных в Великобритании.
"После тщательного изучения данных [комитет EMA] считает, что по крайней мере некоторые из этих случаев могут быть связаны с вакциной", - говорится в сообщении агентства.
Однако EMA заявило, что тяжелая аллергическая реакция уже является "известным побочным эффектом, который может возникать очень редко" при получении вакцины.
В информации о продукте AstraZeneca уже указано, что за людьми следует внимательно наблюдать в течение как минимум 15 минут после вакцинации в случае аллергической реакции.