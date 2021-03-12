LTV7: Латвия отказалась от почти 350 000 доз Moderna

Латвия в числе еще 15-ти европейских стран отказалась от покупки дополнительных примерно 350-ти тысяч доз вакцины Moderna. Русское Вещание обнаружило это в документах, которые недавно обнародовали власти Венгрии.

Еще в конце ноября прошлого года Еврокомиссия подписала контракт на закупку 80-ти миллионов доз вакцины Moderna c возможностью заказать дополнительные 80 миллионов доз. Латвии причиталось 0,45% - это 350 тысяч доз. И еще столько же, если понадобится. Решение о дополнительной закупке нужно было принять в конце прошлого года.

Однако в начале января госангентство лекарств заявляет, что в этом году, с января по сентябрь, Латвия получит чуть менее 350 000 доз Модерны. То есть - придет лишь основная партия. А где еще 350 тысяч? Отказались? Над ответом Министерство здравоохранения и подведомственная ему Национальная служба здоровья думала три дня: "Вопрос о том, сколько доз вакцины Moderna заказывать, рассматривала рабочая группа, состоящая из представителей учреждений Министерства здравоохранения. Это было 30-го ноября. Было принято решение заказать 336 566 доз вакцины", - заявили в Национальной службе здоровья.

То есть, заказали основную партию. От дополнительной закупки в ноябре действительно отказались.

В Национальной службе здоровья пояснили, что Латвия получила бы дополнительные дозы только в третьем и четвертом кварталах этого года.

Хотя из документов, которые обнародовали власти Венгрии следует, что скорее начиная со второго квартала. То есть уже с апреля.

Должность министра здравоохранения на тот момент занимала Илзе Винкеле. Но она отказалась от комментариев.

17 февраля этого года Еврокомиссия подписывает второй контракт с Moderna. Согласно ему Латвия может претендовать примерно на 700 тысяч доз.

Как Русскому вещанию удалось выяснить в Национальной службе здоровья, 631 тысяча доз действительно заказана. Но придет не скоро.

"Эту партию Латвия может получить в третьем и четвертом кварталах этого года, но нужно считаться с тем, что даты поставок вакцин могут меняться. Это зависит от возможностей производителя обеспечить доступность вакцин", - заявили в Национальной службе здоровья.

Видео: сюжет Русского вещания LTV7

В учреждении добавили, что Латвия получит еще 167 213 доз вакцины Moderna. Препаратом с нами поделятся страны Евросоюза, процессом будет руководить Швеция.

Таким образом Латвия на сегодняшний день подала заявку на 6 246 206 вакцин. Из них к марту получено чуть более 100 тысяч.

Вакцины Moderna, если поставки не задержатся, должно поступить более 1 млн 100 тысяч. А могло - на 350 тысяч больше. И, возможно, раньше.

Сколько из этих более шести миллионов действительно получит страна - не ясно. 17