Из первых уст: Муцениеце и Прилучный наконец-то заговорили про личную жизнь

11 марта в Сети появилось видео, на котором Агата посетила театр вместе с неизвестным мужчиной. Спутник не стесняясь заигрывает с артисткой, а в какой-то момент даже трогает ее за зад. В СМИ появились слухи, что у Муцениеце якобы роман с женатым режиссером фильма "Текст" Климом Шипенко.

На своей Instagram-странице Агата дала официальный комментарий, в котором заявила, что у нее с Шипенко нет никаких романтических отношений.

"Я не знаю, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему. Но, по-моему, эта сплетня, эта клевета, эта глупость обретает какие-то странные масштабы", - цитирует звезду Spletnik.ru.

Актриса подчеркнула, что уже даже ее друзья начали в это верить.

"Поэтому хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко... Я никогда не буду заводить отношения с женатыми мужчинами", - сказала Агата в сторис.

Муцениеце объяснила, что их связывает только дружба, но актриса надеется, что Шипенко когда-нибудь пригласит ее в свой фильм. Кстати, в своих Instagram-сторис режиссер положительно оценил такую возможность.

Актриса не рассказала с кем была в тот вечер. Ранее появилась информация о том, что у Агаты есть поклонник, но он далек от мира кино.