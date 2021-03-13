Сб, 13.03.2021
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Кришьянис Кариньш об отказе Латвии от вакцин

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Парный вибратор для удовольствия обоих партнеров

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

​Иногда все еще можно столкнуться с убеждением, что секс-игрушки предназначены для людей, у которых нет партнера. Это представление ошибочно, потому что секс-игрушки - отличные помощники как в сольных играх, так и в сексе с партнером. Они помогают получить новые ощущения, развить чувственность, усилить оргазмы и даже улучшить интимное здоровье. Парный вибратор - реальное доказательство того, что самое приятное - это использовать игрушки вместе с любимым человеком.

Парные вибраторы часто называют подковами или прищепками, потому что они имеют U-образную форму. Они одновременно стимулируют клитор и зону G и могут быть совмещены с вагинальным проникновением. Один из концов "подковы" вводится во влагалище, а другой остается снаружи над половыми губами. Внутренняя часть достаточно плоская, чтобы не мешать партнеру с членом присоединиться.

Эта игрушка может служить фантастическим дополнением, которое оживит и разнообразит ваши чувства. Стоит только подобрать режимы, вибрации и позы, которые больше всего нравятся. В самых продвинутых моделях можно управлять моторчиком каждой части отдельно с помощью приложения в телефоне. Так получается индивидуальная, наиболее приятная комбинация режимов. Например, в вагинальной части игрушки можно установить режим вибрации в ритм музыки, которая звучит в комнате, а клитор будет получать вибрации разной интенсивности в ответ на громкость голосов обоих партнеров. 

Парный вибратор подойдет всем? 

Для некоторых пар эта игрушка - настоящий вызов! Она редко кому доставляет максимум удовольствия с первого раза.

Нужно не только привыкнуть к ее использованию, но и найти наиболее удобные позы и приятные режимы вибрации, при этом постоянно общаясь со своим партнером.

Кроме того, с партнером или без, когда полового акта не происходит, эти "подковы" могут выполнять роль многофункциональных вибраторов, так как они дают стимуляцию в 2 местах одновременно. Если модель подключается к приложению в телефоне, то партнер сможет управлять игрушкой даже из другой страны. Видеочат еще никогда не был таким горячим!

ФОТО: SexyStyle

В некоторых моделях есть возможность изменять угол изгиба игрушки в двух местах. Так обеспечиваются бесконечные комбинации ощущений, благодаря вариантам формы игрушки, разнообразию поз и комбинаций режимов. Однозначно не скучно!

Выдающимся примером формы, максимально адаптируемой к анатомии, является We-Vibe Chorus. Этим парным вибратором можно управлять с помощью кнопки на самой игрушке, пульта управления или мобильного приложения. Мобильное приложение даст возможность насладиться всеми возможными режимами вибрации, их комбинациями, и позволит составить свои уникальные композиции для удовольствия.

Важно!

Лучшим материалом для такой игрушки, конечно же, будет силикон. Использовать игрушку стоит только с лубрикантами на водной основе, которые обеспечивают необходимое скольжение, но и не повреждают материал игрушки. В случае с этой игрушкой время от времени может потребоваться добавление лубриканта, чтобы не возникало неприятное чувство трения из-за сухости. Рекомендуется выбирать более густой лубрикант, который не стекает и дольше сохраняет скольжение.

Взгляните на подборку парных вибраторов, и вы обязательно найдете тот, который больше всего подходит вам. В следующей статье расскажем всю самую важную информацию о самой популярной парной игрушке - эрекционных кольцах.

Галерея: Парный вибратор для удовольствия обоих партнеров

Статья подготовлена в сотрудничестве с SexyStyle

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